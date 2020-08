Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 02/ago/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 02/ago/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Ajedrez:

DESVINCULACIONES: Alan Ruggiero se desvinculó del equipo de Mauro Giallombardo y es incierto el panorama de Juan Manuel Silva en el Donto Racing Alan Ruggiero no continuará en el equipo de Mauro Giallombardo. La desvinculación se dio hace unos días y el auto no tiene piloto hasta el momento. La idea del grupo que maneja los destinos del Ford es conseguir rápidamente el chofer que lleve adelante ese Falcon. En el taller siguen con las tareas correspondientes para tener todo listo para el día que se habilite la actividad. Las próximas jornadas serán claves para que aparezca el reemplazante de Ruggiero. GIRÓ: La estructura misionera pudo llevar a cabo su primer contacto con la pista durante esta pandemia. Silveira, Santamaria y Gómez trabajaron en pista. El sábado no fue un día más para el Rosamonte Racing Team. La escuadra misionera volvió a las pistas con la realización de su primer entrenamiento durante esta pandemia en el autódromo de Posadas. Vale recordar que la provincia fue una de las primeras en reactivar la práctica del deporte motor. En una jornada a pleno sol y ventosa, la formación posadeña tuvo a tres de sus pilotos sobre la cinta asfáltica del escenario regenteado por el Automóvil Club Misiones. Nahuel Santamaria, Esequiel Gómez y Adrian Silveira fueron los pilotos que estuvieron presentes CONDOLENCIA: Nos llegó la triste noticia del fallecimiento de Daniel Riccardi, ex piloto de la categoría (corrió en la Clase 3 en los años 90) papá de Sebastian Riccardi. De parte de todos los que formamos parte de ALMA le enviamos toda la fuerza y nuestro más sentido pésame a Sebastián cómo así también a toda su familia, amigos y allegados. Q.E.P.D. Daniel Riccardi. HABILITAR: El presidente del Club de Volantes Entrerrianos Romeo Pisano dio detalles de la situación del Autódromo de Paraná y anticipó que piensan habilitar pruebas en el mes de Agosto. Romeo Pisano habló sobre la crítica situación que vive el país y que golpea fuertemente al automovilismo, sin competencias desde marzo y sin fecha de regreso por el momento. El titular del Club de Volantes Entrerrianos comentó que durante este fin de semana, evaluarán los pasos a seguir en el Autódromo de Paraná y que estiman, si reciben la autorización correspondiente, habilitar pruebas a partir del próximo mes. INNOVADOR: Se alista un auto innovador ¿será para Josito Di Palma?La escuadra de Alejandro Garófalo terminó los trabajos en el flamante Ford de Luciano Ventricelli, unidad a la que ahora le resta el enchapado, luego el proceso de pintura y finalmente el armado. Es por ello que la intención del piloto de Avellaneda es ponerlo en pista recién en 2021 ¿Con Josito Di Palma como piloto?Lo de Josito está hablado, pero él quiere comenzar ni bien arranque el automovilismo, nosotros no tenemos ese objetivo. Queremos empezar el año que viene, hacer un proyecto serio y ordenado", le manifestó Ventricelli. RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal Motosport nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca NUEVA: Ludmila Rodríguez será una de las caras nuevas que tendrá la TC 1600 en 2021. Con antecedentes en Karting, la piloto de Campana correrá con un Fiat 600 atendido por el Toledo Potenciación y Chasis La Sorda DISTANCIA: Con el fin de achicar la cantidad de personas en la zona de boxes, la posibilidad de que los ingenieros trabajen a distancia es una posibilidad La Asociación Corredores Turismo Carretera sigue trabajando en los diferentes protocolos para cuidar la salud de quienes forman parte de la categoría. Si bien en su momento la institución presentó un conjunto de reglas para tener en cuenta, la idea es seguir puliendo detalles. Está claro que cuanta menos gente esté en la zona de boxes será mejor. Es por eso que la ACTC tratará de achicar al máximo la presencia de colaboradores alrededor de los autos. INICIA: STC2000 inicia campeonato el 16 de agosto El autódromo "Oscar Cabalen" ha vuelto desde esta semana contar con sus actividades en pista, cumpliendo con los protocolos que fueron autorizados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Durante estos días habrá pruebas de manejo programadas para empresas y la Policia, en tanto se espera que desde la próxima vuelvan a girar autos y motos de competición. COMENTO: Oscar Piumetto, presidente del Córdoba Automóvil Club (CAC) la entidad que administra el trazado camino a Alta Gracia, le comentó "La semana que viene volveremos a llevar a cabo pruebas, solo con las categorías provinciales, y respetando los protocolos que presentamos, con seis autos por día y cada uno tendrán dos mecánicos y el piloto". RESPONDIÓ: Lewis Hamilton respondió duramente a los comentarios sobre el racismo en la F1, que realizaron Jackie Stewart y Mario Andretti, minimizando tema Lewis Hamilton sigue alzando la abndera contra el racismo y nada lo detiene.El séxtuple Campeón munial de Fórmula 1 no se caya nada y sale a responder a todo aquel que opina lo contrario.Hamilton se mostró sorprendido al escuchar a Mario Andretti y Jackie Stewart negar que en la F1 hay racismo. APROVECHAR: El Automóvil Club Misiones aprovecha la pausa de la actividad deportiva fuerte, a pesar de contar con pruebas libres con turnos, para cumplir obras necesarias en el predio del Autódromo Rosamonte de Posadas. El foco principal está puesto en los desagües, de imprescindible mantenimiento en una región con clima subtropical sin estación sec PUBLICIDAD: La Bandera a cuadros de la Fórmula 1 llevará publicidad para recaudar fondos con fines benéficos La Fórmula 1 anunció que empezará a recaudar dinero con fines benéficos a base de vender espacios en la bandera a cuadros que se usará para finalizar las carreras del campeonato 2020.Este particular metodo publicitaria regurá a partir de la primera carrera del campeonato, el primer fin de semana de julio, en el Red Bull Ring de Austria. MOTOS: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados.En la zona norte de la provincia de Bs. As. contamos con nuestra sucursal que se instalo en la ciudad de Campana donde enm Alberdi y Rawson tenemos nuestro local de exposición con gente muy capacitada para nuestros productos que le permiten a los clientes tener la posibilidad de conocer todas las bondades de nuestras modelos. TARTARA: Repuestos nuevos y usados, elementos de competición, mecanizados en blocks y tapas, indumentaria, preparación y reparación de motores y cajas, atención de autos completos, banco de pruebas para motores, banco de pruebas a rodillos para autos, amortiguadores especiales.. Ruta 193 km 6,5 Zarate BsAs.Tel 03487437979 VOLVER: Después de más de 100 días con las persianas bajas, el equipo JP Carrera optó por regresar este lunes 27 de julio a sus instalaciones para comenzar a planificar y realizar trabajos dentro del taller de Canning mientras se espera por el retorno de la actividad. Dicha escuadra tiene a su cargo cinco autos entre Turismo Carretera y TC Pista Hoy empezaron a trabajar los encargados de los autos, que son cinco, en función de poner todo en marcha para ver si regresamos el 23 de agosto, que es lo que extraoficialmente manejamos todos", le contó Gustavo Lema CRÍTICA: Max Verstappen señaló que hizo el intento por evitar la victoria de Lewis Hamilton, pero su Red Bull fue muy lento en carrera. Max Verstappen y soñaba con poder lograr la victoria. Pero, nada pudo hacer ante el potencial de los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Igualmente el holandés señaló que tuvo un Red Bull muy lento y por eso le tocó perder la posición de escolta con el finlandés durante la carrera. PADRE: Sin duda que el padre Diego desea mostrarle a sus hijos de sus condiciones cuando corría en karting y para realizar una demostracion en una carrera virtual de karting participo donde hasta logro ganar lo que puso a don Panetta en ese padre que puede correr hasta con sus hijos pero claramente en carrera virtual esta claro verdad EMPATÓ: Lewis Hamilton consiguió una nueva conquista en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y empató un récord de Michael Schumacher.En el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 disputado este domingo, Lewis Hamilton ganó su octava competencia en el Hungaroring y empató un record de Michael Schumacher. Se trata de la cantidad de éxitos en un mismo trazado, ya que el alemán también consiguió ocho victorias en el circuito de Magny Cours. Schumacher ganó en ocho oportunidades en el circuito francés de Magny Cours: lo hizo por primera vez en 1994 (Benetton), luego en 1995 (Benetton), 1997 (Ferrari), 1998 (Ferrari), 2001 (Ferrari), 2002 (Ferrari), 2004 (Ferrari) y 2006 (Ferrari). DISTANCIA: Con el fin de achicar la cantidad de personas en la zona de boxes, la posibilidad de que los ingenieros trabajen a distancia es una posibilidad La Asociación Corredores Turismo Carretera sigue trabajando en los diferentes protocolos para cuidar la salud de quienes forman parte de la categoría. Si bien en su momento la institución presentó un conjunto de reglas para tener en cuenta, la idea es seguir puliendo detalles. Está claro que cuanta menos gente esté en la zona de boxes será mejor. Es por eso que la ACTC tratará de achicar al máximo la presencia de colaboradores alrededor de los autos. NUEVO: Después de tomarse un tiempo finalmente y como lo estaba intentando Adriano Zarantonello estará a partir de ahora corriendo desde un auto con techo en esta vieja idea y una clara signatura en su carrera de piloto, que en recién nota dejo entrever que solo le estaba no poder correr en un autodromo como siempre lo quiso ,pero por diferentes situaciones y por razones indistintas no lo podía cristalizar. EQUIPO: Lo concreto que el proyecto esta en pleno crecimiento y decidió armar su propio equipo para poder sumarse a la categoría de las clase tres hasta 1600 cc fiscalizada por FEDENOR donde desde arriba de un Fiat uno comenzara a ser parte de esta propuesta contando con Diego Conti que ya tiene también un Fiat Uno para Hernan Degiacobi y la sorda en la atención del chasis y la planta impulsora a cargo de TUSSA que estará encargado de los motores,donde ademas el propio tano colaborara en el trabajo en el auto. AGOSTINO: Hay una idea también de Adriano que puede realizar un binomio con su hijo Agustino que viene de corre en karting y en algunas carreras pueda participar en estas competencias como para de a poco empezar a tomar experiencia y manejar un auto de esta característica pensando en un futuro donde ambos puedan realizar sus propias propuestas en diferentes autos un tema para el futuro TECHO: Ya se trabaja pensando en el regreso del automovilismo donde ya sabe como y donde se va a correr dado que conoció los kartodromos como a su vez la categoría y la idea es ademas tener un equipo aun mayor donde bajo el mismo techo estén Hernan Degiacobbi y el propio Adriano, ahora solo el tiempo sera testigo de este nuevo emprendimiento que quizás lo puedan concretar cuando esta pendamia de lugar para el deporte motor. ACLARACIÓN: Juan Carlos Tardito y su testimonio quiero decirle a la Gente pilotos concurrentes y todo los que están allegados a la categoría kart plus que la información que está dando la página kart plus argentina no tiene nada que ver con la categoría kart plus y el kartodromo internacional Ciudad de Zarate por lo tanto quiero informar que dada la situación que altera la reputación de la categoría y el kartodromo internacional Ciudad de Zarate que no pidieron permiso para usar el nombre que está patentado y registrado en patentes y marca todos los que usen el nombre sin autorización y sin el permiso nuestro ya está en manos de nuestra abogada para iniciar las acciones legales pertinentes a todos o a todas las personas que usen nuestros respectivos nombres si autorización gracias en nombre de nuestra categoría. RECUPERAN: La policía italiana recuperó objetos que pertenecieron a Ayrton Senna que fueron robaron a un coleccionist El pasado 11 de julio cuando Claudio Giovannone, italiano fanático de Ayrton Senna, regresó a su residencia se encontró con la sorpresa de un robo del que había sido víctima. Este italiano era colaborador del instituto "Ayrton Senna" que trabaja por los derechos de los niños en situación de pobreza en Brasil.Precisamente por esto organizó exposiciones benéficas con su colección de objetos históricos del astro brasileño.

