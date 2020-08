La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/ago/2020 Alerta:

Es en el predio de la ex fábrica de ladrillos Facera. Una parte del lugar esta usurpada. El dueño del mismo denunció esta situación ante la justicia. En las últimas horas, se difundieron una serie de audios falsos vía WhatsApp sobre un presunto censo habitacional a vecinos que usurpan el predio de la ex Facera. El mismo fue desmentido desde el municipio y asimismo el dueño del predio dio intervención a la justicia. En los audios se habla sobre una posible urbanización del lugar, algo que fue totalmente negado por el dueño. "Queremos alertar a los vecinos que no se dejen engañar", destacaron.



