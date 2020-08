Mediante un video difundido en las redes sociales, el Intendente realizó el pedido a fin de avanzar a la fase 5 de la cuarentena dado que "todavía hay muchos campanenses que no pueden trabajar de sus oficios y emprendimientos". A través de un video difundido este lunes en las redes sociales, el intendente Sebastián Abella les pidió a los vecinos que sigan siendo responsables y solidarios al momento de respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19. El pedido lo realizó ya que se busca avanzar a la fase 5 de la cuarentena dado que hay muchos campanenses que todavía no pueden trabajar de sus oficios y emprendimientos. Esto permitirá que en la ciudad se puedan reactivar todas las actividades económicas que aun están frenadas por la cuarentena, tales como los deportes al aire libre y los gimnasios. En este sentido, el jefe comunal indicó que progresar de etapa "nos permitiría a todos los campanenses volver al 100% de las actividades económicas que la fase actual no nos permite". "Les vuelvo a pedir la solidaridad con el otro, porque si logramos bajar la cantidad de casos, más rápido vamos a estar en la fase 5 y más rápido Campana va a poder volver a la normalidad que estamos buscando", enfatizó Abella en el video. Salidas recreativas Al referirse al uso de los espacios públicos, el Intendente solicitó que allí se realicen actividades recreativas y de esparcimiento con responsabilidad, sin usar los juegos y el mobiliario urbano. Por último, recordó que para minimizar la propagación del virus, "es muy importante que se utilice el tapabocas, se respete la distancia social, y que no se compartan mates".

Abella pidió utilizar los espacios públicos responsablemente. VIDEO, MENSAJE DEL INTENDENTE

Abella les pidió a los vecinos seguir siendo responsables y solidarios

