La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/ago/2020 Breves: Noticias de Actualidad

4 de Agosto de 2020







LLEGÓ EL ACUERDO Tras varios idas y vueltas, el Gobierno finalmente mejoró la oferta de canje de deuda y arribó a un acuerdo con los bonistas por títulos que ascienden a casi u$s 65.000 millones, indicaron fuentes oficiales. La mejora de la oferta incluye también cambios en algunas cláusulas legales, y se espera que el Ministerio de Economía anuncie en las próximas horas los detalles, que le permitirán a la Argentina poder destinar parte de su presupuesto a impulsar una recuperación tras el duro embate de la pandemia. Para arribar al acuerdo la Argentina ofreció un dólar más de valor presente neto, hasta los u$s 54,30, y los bonistas bajaron su pretensión de recibir más de u$s 56. Aún quedarían por discutir algunas cuestiones legales, aunque desde ambas partes confirmaron que el acuerdo está cerrado. MERCADOS OPTIMISTAS El acuerdo entre el Gobierno y los acreedores disparó subas del 6,60% entre las acciones líderes de la Bolsa porteña, con el indicador Merval en el récord de 52.504,21 puntos. En tanto, los ADRs de empresas argentinas avanzaron hasta 13% y el riesgo país bajó 6,6%. Las versiones acerca de que existiría un acuerdo "de palabra" entre el Gobierno y los bonistas catapultó fuertes ganancias entre los activos argentinos, con récords y suba del volumen de los negocios. Este martes vence el plazo fijado por el Gobierno para que los acreedores anuncien si aceptan o no la oferta de deuda. En un contexto favorable, el índice de riesgo país que elabora JP Morgan descendió 6,6% a 2.119 puntos. DENUNCIA POR MALDONADO El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra Pablo Nocetti, el ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, por supuestos "abuso de autoridad y violación de deberes" como funcionario público durante el operativo de Gendarmería que en 2017 derivó en la muerte de Santiago Maldonado. A tres años del hecho, la denuncia es por los delitos de "perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes" y quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello. La acusación se extiende, además, al ex director de Gendarmería Gerardo Otero y al ex subdirector nacional de la fuerza comandante general Ernesto Oscar Robino, por ser "autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos". NUEVO PROCREAR El presidente Alberto Fernández lanzará el nuevo plan Procrear por el cual se prevén construir 14 mil viviendas, otorgar 273 mil créditos para refaccionar o ampliar propiedades y adjudicar 10 mil nuevos lotes con servicios en todo el país, a través de una inversión de 25.000 millones de pesos durante 2020. Según se informó, el anuncio oficial se realizará este martes a las 11.30 en la residencia de Olivos y está prevista la presencia de intendentes a través de videoconferencia. De acuerdo con lo indicado por fuentes oficiales, mediante 9 líneas se construirán 14 mil viviendas, se otorgarán 273 mil créditos para refacción y ampliación, y serán adjudicados 10 mil nuevos lotes con servicios en todo el país. En este caso, Procrear incluirá 9 líneas que abarcan desde la adquisición de viviendas y el otorgamiento de créditos para acceder a lotes con servicios a préstamos que permitan comprar materiales de construcción y contratar mano de obra para realizar refacciones en casas ya habitadas. EN CAMINO El Fondo de Inversión Directa de Rusia espera que una de las vacunas contra el nuevo coronavirus desarrolladas en ese país sea registrada antes de 10 días, afirmó Kirill Dmítriyev, jefe de esa repartición. "En ese caso adelantaremos a todos los otros países, incluido a EEUU", dijo el responsable del fondo soberano. Según el funcionario, el volumen de la producción de esta nueva vacuna podría llegar a los 10 millones mensuales para finales de este año. El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, confirmó el pasado sábado que se había completado la fase de ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya en conjunto con el Ministerio de Defensa ruso y que se estaba preparando el paquete de documentos necesarios para registrar el medicamento.



4 de Agosto de 2020

