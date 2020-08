La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/ago/2020 Concejales FdT-PJ:

"El Intendente pide más plata al Gobernador, pero sus Diputados boicotean el proyecto para gestionar la ayuda"







Desde el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ responsabilizaron a los legisladores provinciales de Juntos por el Cambio por frenar el proyecto de Ley de Financiamiento. El mismo contempla acuerdos con organismos multilaterales para reformular la deuda bonaerense y efectivizar los fondos de auxilio financiero en las Comunas. Concejales del bloque Frente de Todos-PJ cuestionaron la determinación de los legisladores de Juntos por el Cambio, de no posibilitar el tratamiento del Proyecto de Ley de Financiamiento enviado por el Gobernador Axel Kicillof, mediante el cual la Provincia busca celebrar acuerdos y así reformular la deuda heredada con proveedores, para recibir apoyo de organismos multilaterales, por 500 millones de dólares, a tasas subsidiadas por el Banco de Desarrollo. "En el peor momento quizás de la historia de nuestro País y de la Provincia, asfixiados por las ruinas que dejaron cuatro años de Gobierno macrista, necesitamos una oposición responsable para enfrentar la pandemia. Lamentablemente no la encontramos, y por el contrario fuimos testigos de un comportamiento irresponsable de los bloques de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense" aseguró el Concejal Oscar Trujillo. El edil explicó que "el Proyecto de Ley contempla la necesidad de contar con recursos para hacer obra pública, relanzar la actividad económica, cancelar deuda con proveedores y transferir fondos a los Municipios. No se dan cuenta que no se trata de condicionar políticamente al Gobernador. Están perjudicando a millones de personas con su actitud. En Campana el Intendente pide más plata al Gobernador, pero sus Diputados boicotean el proyecto para gestionar la ayuda". En tanto que el Concejal Rubén Romano, lamentó la postura de la oposición provincial y pidió mayor responsabilidad. "Vemos a diario el esfuerzo que realizan muchos vecinos para salir adelante. A la población le solicitamos unidad, y a sus representantes coherencia. Y les pedimos responsabilidad, aquella que no tuvieron al autorizarle a María Eugenia Vidal endeudarse por 6.500.000 de dólares y dejar prácticamente saqueadas las financias". En medio de la crisis recrudecida por la pandemia, el profesional sostuvo que la actitud opositora "es triste y lamentable. No pueden ser oportunistas cuando la que peligra es la vida del otro. Ojalá reflexionen y posibiliten el debate, aporten constructivamente y tiren para el mismo lado, y entre todos saquemos la situación adelante".



Concejales del Frente de Todos-PJ junto a Kicillof



