Generalizado repudio a la iniciativa del senador Bullrich

Durante una asamblea virtual organizada por la Diputada Provincial Soledad Alonso, más de 70 políticos y gremialistas avalaron ayer su Proyecto de Repudio a las retenciones salariales a trabajadores estatales activos y pasivos propuestas por Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación para crear un Fondo de Emergencia asociado a la pandemia. Más de 70 gremialistas y políticos coincidieron ayer por la tarde en una asamblea virtual organizada por la Diputada Provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, en torno a un Proyecto de Declaración que será presentado en la Cámara Baja bonaerense para expresar "el más enérgico repudio ante el accionar de los representantes del Bloque de Juntos por el Cambio al presentar ante la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Nación un Proyecto de Ley que establece retenciones sobre las retribuciones salariales para todas y todos los trabajadores en actividad e incluso a los jubilados, que fueren Empleados Públicos Nacionales sean de Organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio Público Fiscal, organismos y entes autárquicos, centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entidades bancarias oficiales; en clara vulneración de derechos adquiridos por las y los trabajadores que en modo alguno se puede tolerar". La reunión realizada ayer a través de la plataforma virtual de la cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires duró más de dos horas, y pidieron la palabra, Senadora Provincial María Reigada; Roberto Baradel (CTA); Alejandro Salcedo (UDOCBA), Carlos Ortega (SECASFPI), Leandro Salom (APDFA); Mario Romero (APINTA); Pedro Fernández (APOD); Fabián Cattanzaro (Vialidad Nacional); Norberto Di Próspero (Congreso Nacional); Mauricio D´Alesandro (FATUN); Miguel Zubieta (Salud Pública); y Oscar de Isasi (ATE), entre otros, quienes reflexionaron sobre la iniciativa impulsada por el Senador Esteban Bullrich quien además, días atrás expresó públicamente su descontento y oposición a la reciente sanción de la Ley de Teletrabajo. "Fue una reunión muy productiva, porque más allá de que se coincidió plenamente en acompañar mi proyecto de repudio, muchos incluso celebraron el espacio de encuentro y plantearon la posibilidad de convocar a otros similares en el futuro donde poder intercambiar miradas sobre el mundo del trabajo en general y las circunstancias de los trabajadores y trabajadoras estatales en particular", señaló Alonso, quien preside la Comisión de Trabajo de la cámara baja bonaerense. En este sentido, además del repudio a la quita salarial a los trabajadores estatales para formar un Fondo Nacional para la gestión de la Pandemia sanitaria COVID-19 "para financiar las acciones de mitigación de la crisis sanitaria y económica"; los sindicalistas presentes señalaron que muchos trabajadores estatales se encuentran bajo la línea de pobreza y mencionaron que, más bien, se encuentran a la espera de la apertura de paritarias para lograr una recomposición salarial. También, coincidieron en que de crearse un Fondo Nacional tendría que ser a través de la sanción del Proyecto de Ley de Impuesto a las grandes riquezas, proyecto que se encuentra demorado en el Congreso de la Nación desde hace varias semanas atrás. "Fue evidente la persecución, destrato y estigmatización a los trabajadores y trabajadoras estatales durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora desde la oposición pretenden hacer lo mismo, defendiendo los intereses de unos pocos, para una vez más cargar contra los bolsillos de los trabajadores las trabajadoras estatales, cuyo rol y valor se visibilizó más que nunca durante esta pandemia como un servicio esencial. Así como en casa los platos no se lavan solos, por arte de magia, los trabajadores y las trabajadoras estatales son esenciales para que el país funcione, haya pandemia o no. Aun así, no son los trabajos mejor remunerados, y muchos sectores del Estado están a la espera de una recomposición salarial luego de 4 años de macrismo. En este escenario, es inconcebible plantear una quita salarial que incluye, además, al sector pasivo", concluyó Alonso.



Generalizado repudio a la iniciativa del senador Bullrich

