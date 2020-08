La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/ago/2020 4 de Agosto de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.+ PEDIDO DESESPERADO "Calle Ohiggins y Chiclana. Pedido a ustedes cómo último recurso ya que la Municipalidad tampoco. La empresa encargada del agua en Campana no nos escucha. Esta imagen lo dice todo calles rotas junto con la manguera del agua. Ya se reclamó varias veces, pasaron dos meses", escribe Francisco.



NO A LA TRACCIÓN A SANGRE "Espero no volver a ver un caballo llevando un carro. Por favor saquen a los caballos que estan en el asentamiento atras del barrio Lubo y La Argentina, viven en la basura. POR FAVOR", muestra Florencia.





UNAS CUANTAS QUEJAS JUNTAS "Te paso fotos actuales de los problemas de limpieza de zanjas en barrio Albizola calle Blanco y Torres que todavía no las limpiaron. Se acumula mugre en los caños que pasan por debajo de la calle Torres y la Municipalidad no junta las ramas tampoco ayuda. Chaco 111, aún sigue estando el tensor, hacen oídos sordos. Nadie se hace cargo", muestra Luis Alberto.











