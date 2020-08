Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS - ANTEULTIMO DIA DEL AÑO Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. Estrella es parte de la profundidad que el humano busca, la posibilidad de sentir un verdadero amor. Relacionada con la fertilidad. Brillo, creatividad, belleza, armonía, arte. También política. DIA 10 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 10 GAMA. 3ERO DE LA SEGUNDA HEPTADA (BLANCA) DE LA LUNA MAGNETICA DEL MURCIELAGO DÍA GAMA- CHAKRA TERCER OJO - PACIFICA. KIN 128- ESTRELLA 11, autoguia. Tono de liberación y desapego, nos ayuda a purificar el karma, equilibrar y desbloquear. Soltar, liberar, dejar fluir. Sello de brillo, de la armonía, de lo estético, un día optimo para dar servicios, para ayudar. La Estrella es arte, también es un sello político. Esta energía si no nos encuentra en nuestro centro, bien parados, en eje, nos predispone a estar totalmente dramáticos., noveleros. Energía que nos hace dilatar la toma de decisiones, siempre pensando en lo que puede afectar nuestra decisión a la gente de nuestro entorno. No hagas de goma las cosas, decidite ya, hace lo que queres hacer, pensá un poco en vos! Recuerden que estamos atravesando la columna central del Tzolkin y todo vibra muy fuerte, la Energía oculta de la estrella es el caminante del cielo que si la podemos incorporar, nos va a poner en movimiento y en exploración para que sepamos el camino más armónico a seguir. Día más que óptimo para disfrutar de algún evento artístico, o conectar con el arte de alguna manera. Si el día Estrella no viene bien encaminado, es un día donde puede haber obstáculos o problemas en el tránsito, cortes de ruta, atraso o cambio de horarios, manifestaciones. Es un día que bien aspectado es brillo y es luz, pidamos que la estrella nos ilumine en el proceso que estamos transitando y ¡que todo sea con armonía! Hermoso día para el amor. La Estrella es Energía de amor en letras mayúsculas. Feliz jornada armoniosa para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



Calendario Maya - Mago 1:

Estrella 11- Energía del 04/08/2020 - Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip

