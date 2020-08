Efemérides del día de la fecha, 4 de agosto

DÍA DEL PANADERO Instituido por el Congreso de la Nación en el año 1957, en este día se conmemora la fundación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, primer sindicato de panaderos, en el año 1887. El principal impulsor del sindicato fue Enrique Malatesta, filósofo y anarquista italiano, que influyó sustancialmente en los orígenes de los movimientos obreros durante su estadía en el país entre los años 1885 y 1889. En ese entonces, los pésimos salarios, las precarias condiciones laborales y las extensas jornadas de 11 horas diarias provocaron la primera huelga de panaderos en el año 1888; tras 10 días, los trabajadores consiguieron las ocho horas laborales y un incremento en los salarios. Cuando volvieron a las cocinas, los panaderos decidieron burlarse de los poderes nombrando con ironía a sus facturas; así, surgieron las "bolas de fraile" y los "suspiros de monja" para la Iglesia; los "cañones" y las "bombas" para el Ejército; y los "vigilantes" para la policía. FALLECE MARILYN MONROE Norma Jeane Baker nació el 1 de junio del año 1926 en California, Estados Unidos. Su sueño de convertirse en actriz fue lo que le permitió superar su difícil infancia en los orfanatos y las casas de acogida: "no me gustaba el mundo que me rodeaba porque era sombrío pero me encantaba jugar a la casita. Cuando me enteré que eso era actuar, dije ´eso es lo que quiero hacer.´" Para evitar volver al orfanato, a los 16 años se casó y vivió como ama de casa hasta que, en el año 1944, al ser fotografiada por David Conover en la fábrica de municiones donde trabajaba decidió iniciar su carrera como modelo. Tras aparecer en la portada de varias revistas, su marido le manifestó su descontento en vano puesto que Marilyn decidió divorciarse y perseguir su sueño. En el año 1946 fue contratada por Twentieth Century Fox y, al poco tiempo, debutó en la gran pantalla con pequeños papeles en "Años peligrosos" (1947), "Scudda Hoo! ScuddaHay!" (1948) y "Las chicas del coro" (1948). Asimismo, empezó a estudiar actuación en la compañía teatral "Actor´s Laboratory Theatre", donde perfeccionó su talento. A pesar de haber actuado en varias películas y tener críticas positivas, Marilyn consagró su fama con las películas "Los caballeros las prefieren rubias" (1953), "Cómo casarse con un millonario" (1953) y "Niágara" (1953). Debido a que su salario era menor al de los otros actores y a que no podía elegir en qué películas actuar, la actriz se negó a actuar en la película "La chica de las medias rosas" empezando una disputa que la Fox terminó perdiendo al tener que mejorar su contrato y producir 4 películas de su compañía Marilyn Monroe Productions (MMP). Entre sus películas más destacadas se encuentran: "La comezón del séptimo año" (1955), "Bus stop" (1956), "El príncipe y la corista" (1957) y "Una Eva y dos Adanes" (1959). Falleció en el año 1962 en California, Estados Unidos. FINALIZAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS ATLANTA 1996 Un día como hoy en el año 1996, finalizaban los Juegos Olímpicos Atlanta 1996. En estos juegos se incluyeron el voley playa, el softbal y el ciclismo de montaña y se añadió la categoría femenina en el remo y el fútbol. En ese entonces, el país participó con 147 deportistas y logró 3 medallas, las cuales dos eran de plata y una de bronce; las primeras corresponden al fútbol y al yachting (el correntino Carlos Espínola) mientras que la última al boxeo (el mendocino Pablo Chacón).

Efemérides del día de la fecha, 4 de agosto

