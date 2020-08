La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/ago/2020 Villa Dálmine presentó su nuevo proyecto para el fútbol infanto-juvenil







Lo hizo anoche, a través de una conferencia de prensa online. Alejandro Molina y Daniel Rutilo encabezan la Subcomisión de Fútbol, Gestión y Desarrollo Infanto-Juvenil. "Es un salto importante que veníamos buscando desde hace tiempo", señaló el Presidente Diego Lis. La salida del "grupo inversor" que participaba de la administración del club y el parate por la pandemia de coronavirus han generado y permitido una reorganización en la estructura de Villa Dálmine. Y luego de la designación de Damián Rivas Karlic como nuevo Director Deportivo, anoche fue el momento para la presentación de la flamante Subcomisión de Fútbol, Gestión y Desarrollo Infanto-Juvenil. Esta nueva área de la institución nace luego que la Comisión Directiva se decantara por el proyecto que acercaron Alejandro Molina (kinesiólogo del plantel profesional y quien ya venía trabajando en el fútbol infantil) y Daniel Rutilo (exdirector Deportivo del club). Y cuenta también con la participación exjugadores Violetas como Juan Carlos Carrió y Gustavo Balugano. El grupo ya se encuentra en funciones y tendrá como desafío acompañar a los 500 chicos de 6 a 20 años que practican en la institución, divididos en tres grupos: "Escuelita", Infantiles y Juveniles. "Es algo muy importante para el club contar con gente de la capacidad y la trayectoria de los que integran este proyecto. Es un salto muy importante a nivel infanto-juvenil, es algo que veníamos tratando de lograr hace mucho tiempo", señaló anoche Diego Lis, en el inicio de la conferencia de prensa vía Zoom que se realizó para presentar a esta nueva Subcomisión. "Teníamos otras opciones en análisis, pero consideramos que este es el proyecto más apto", agregó. "Este es un proyecto ambicioso e integral", remarcó Molina a su turno. "Es un proyecto deportivo, educativo y social. El objetivo es formar jugadores y lograr que el plantel profesional se nutra del semillero, pero para nosotros es fundamental también la educación y la formación social. Consideramos que el deporte forma personas y pensamos también en brindar herramientas, hábitos y valores que les permitan a los chicos poder insertarse en la sociedad", agregó. Con respecto a la elección de quienes lo acompañan en este proyecto, Molina explicó: "Esta subcomisión no se formó por azar. Ante un proyecto de estas características, uno debe empatizar en la planificación y a raíz de eso fui haciendo una selección de gente que tuviese capacidad, que se sienta identificada con el club y que tuviera el compromiso para llevar adelante este proyecto. La identificación que tenemos con el club nos llevó a este proyecto; la pasión y el amor que sentimos por el club es el motivo más importante de este proyecto". Finalmente, Molina no avizoró modificaciones en el staff de entrenadores: "Inicialmente vamos a mantener las estructuras que ya están funcionando en el club. No creemos que sea momento de hacer cambios", marcó, al tiempo que aclaró que Martín Piñeyro seguirá siendo el Coordinador de Divisiones Juveniles. Por su parte, Rutilo, quien cumplirá con la función de Coordinador de la Subcomisión, reveló que uno de los desafíos es profundizar el cambio que ha tenido Villa Dálmine en sus divisiones juveniles e infantiles y remarcó, en ese aspecto, el "polideportivo ejemplar" con el que hoy cuenta el club a partir del trabajo y la gestión de Héctor Fillopski. "Hemos formado un gran grupo de trabajo, con mucha identidad y creemos que el resultado será el óptimo. Tenemos el objetivo muy claro y coincidimos en eso con los dirigentes. El trabajo es amplio, pero tenemos mucha predisposición y sabemos que el club está en un momento especial, con más de cinco años de protagonismo en la segunda categoría del fútbol argentino", agregó Rutilo, quien detalló que esta subcomisión tiene "pensado ser autosustentable" en lo económico. "Tenemos que ponerle mucha gestión si queremos dar el salto de calidad del que hablamos. Sería muy fácil sentarse, hacer un estado de situación y señalar lo que hace falta, esperando que la Comisión Directiva lo aporte. Acá el desafío es gestionar lo que hace falta. Por eso decimos que es un proyecto ambicioso: queremos trabajar mucho para llegar a esas cosas que se obtienen con dinero; pero también vamos a poner mucha fuerza para alcanzar los objetivos que no dependen del dinero y estamos convencidos que lo vamos a lograr", concluyó. El último sábado, Molina y Rutilo ya estuvieron recorriendo el predio de divisiones inferiores junto a Diego Lis y los vicepresidentes Jorge Milano y Héctor Fillopski para comenzar a trazar este nuevo camino. Del mismo modo, el club prácticamente cierra así una estructura en la que busca potenciarse en este presente de mucha incertidumbre por la pandemia de coronavirus, pero sabiendo que el futuro está justamente ahí.

MÁS DE 500 CHICOS DE ENTRE 6 Y 20 AÑOS INTEGRAN EL FÚTBOL INFANTO-JUVENIL DE VILLA DÁLMINE. LA NUEVA SUBCOMISIÓN La flamante Subcomisión de Fútbol, Gestión y Desarrollo Infanto-Juvenil tiene como referente a Alejandro Molina y está integrada, además, por Daniel Rutilo (Coordinador), Juan Carlos Carrió (Gerente Administrativo), Gustavo Balugano (Departamento Fútbol), Sergio Karnincic (Departamento de Preparación Física), Heriberto Ruiz Moreno (Departamento Educativo), Gabriele Gugliere y Alejandro Molina (Departamento Médico), Matías Miñones (Acción Social), Ariel Battig y Franco Di Nápoli (Departamento Administrativo), Matías Benevento y Bernardo Carfagno (Departamento de Centro de Datos), Leonardo Godoy (Departamento de Relaciones Institucionales), Marcelo Breglia (Departamento Legal) y Fabiana Peirano, Juan Ignacio Cabrera, Andrea Sosa y Valeria Hernández (Grupo de Padres).

Villa Dálmine presentó su nuevo proyecto para el fútbol infanto-juvenil

