Ayer se confirmó la fecha tras la reunión entra la AFA y el gobierno nacional. Antes, el 30 de agosto, el plantel Violeta debería someterse a los testeos previos. Por su parte, Puerto Nuevo todavía no tiene certezas para ninguno de sus equipos. Después de postergarse en las dos semanas anteriores, ayer se concretó la ansiada reunión entre el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Y el resultado superó las expectativas de la entidad de calle Viamonte: los equipos de la Liga Profesional (más Tigre, que participa de Copa Libertadores) y de la Primera División femenina podrán retornar a los entrenamientos el próximo lunes 10 de agosto después del parate que impuso la pandemia de coronavirus. Antes, claro está, deberán cumplir con los testeos previos incluidos en el protocolo confeccionado por la AFA. "Tenemos que trabajar rápidamente para poder realizarlos este fin de semana para llegar al lunes", explicó "Chiqui" Tapia a la salida del encuentro que también contó con la participación del Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y el Secretario de AFA, Víctor Blanco. "La verdad es que tenían muy buena predisposición. Estoy contento porque los clubes puedan recuperar un poco su vida y estemos más cerca de la competencia sudamericana. Habíamos venido con la idea de comenzar con los equipos de la Copa Libertadores primero (NdR: la competencia tiene pautado su reinicio para el 15 de septiembre) y los demás acompañaban esta decisión. Pero nos encontramos con esta gran noticia de que, a partir del lunes y una vez realizados los testeos, puedan entrenar todos", marcó Tapia respecto a la recepción que encontró de parte del gobierno nacional. PRIMERA NACIONAL Sin embargo, la reunión que se desarrolló en la Casa de Gobierno no solo contempló a los equipos de la Liga Profesional, sino también a las demás divisiones del fútbol argentino. Y en ese sentido se decidió que la Primera Nacional, categoría en la que participa Villa Dálmine, regrese a los entrenamientos el miércoles 2 de septiembre. Antes de ese retorno a las prácticas, el plantel Violeta (al igual que los restantes 30 equipos de la segunda categoría del fútbol argentino), el cuerpo técnico y el staff profesional que participa también de esos entrenamientos (utilero, médicos, kinesiólogos) deberán someterse a los testeos previos para detectar posibles casos de coronavirus. Así, el equipo de nuestra ciudad estaría volviendo a las prácticas presenciales casi un mes después de los conjuntos de Primera División, pero sabiendo también que el avance previo de la Liga Profesional provocará, a su vez, un regreso anticipado a la competencia en el país, una situación que permitiría que se garanticen los pagos de derechos televisivos en todas las categorías. Y eso es una señal de estabilidad necesaria para los clubes de Ascenso. Una de las aclaraciones que se hicieron ayer desde la AFA es que, antes de retomar los entrenamientos, cada categoría deberá aprobar el formato de competencia que tendrá en lo que resta del año camino a la definición de los ascensos para la temporada 2021. PUERTO, SIN FECHAS La fecha de retorno de la Primera Nacional no fue la única que informó ayer Tapia tras la reunión con el gobierno nacional, dado que también se refirió al resto de las categorías: "Del 7 al 9 de septiembre se realizarán los testeos en la Primera B Metropolitana, la Primera C, la Primera D y los 30 equipos del Federal A", detalló el Presidente de la AFA. En este grupo quedaba englobado Puerto Nuevo. Sin embargo, poco después de las declaraciones de Tapia, la AFA difundió la información de manera oficial y en esa comunicación dejó afuera a la Primera D, que por el momento sigue sin fecha de retorno. Lo mismo ocurre con la Primera B femenina, campeonato en el que la entidad Auriazul también tiene participación con el plantel que conduce Néstor Daniel Gómez.

LA REUNIÓN SE REALIZÓ AYER EN LA CASA DE GOBIERNO Y CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE TAPIA, CAFIERO, GONZÁLEZ GARCÍA Y LAMMENS.

