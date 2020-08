La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/ago/2020 Campana en Fase 4:

Recomiendan no usar patios de juegos ni mobiliario en los espacios públicos







Se desaconseja que los niños utilicen los sectores de juegos de las plazas públicas dado que son un importante foco de contagio de COVID 19. Asimismo, se sugiere a la familia no utilizar el mobiliario urbano. Desde el Municipio recordaron que solo se permiten las caminatas y salidas recreativas. Ante un clima favorable y el ingreso –días atrás- a Fase 4, una gran cantidad de vecinos asistió a espacios públicos de la ciudad este fin de semana. A raíz el uso indebido de sectores de juegos y mobiliario, el Municipio recuerda que se desaconseja su utilización durante las salidas recreativas. En este sentido, desde el Municipio reiteraron que los juegos de plazas y la Costanera resultan ser un importante foco de contagio de COVID 19 ante la gran afluencia de niños. Lo mismo ocurre con el mobiliario de estos lugares, es decir, bancos y mesas. Por ello, se recuerda a los vecinos que las salidas recreativas incluyen caminatas y paseos en moto, auto, bicicleta, monotapín u otro. No obstante, tal esparcimiento no incluye el uso de lugares en común.

Se desaconseja el uso de los juegos en todos los espacios públicos.



