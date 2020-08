La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/ago/2020 Desde Juntos por el Cambio rechazaron el proyecto del Gobierno Nacional de reforma judicial







Los concejales se manifestaron en contra de la modificación e indicaron que "estamos en medio de una pandemia, no es momento de tratarla. Hay que estar enfocados en la salud, la economía y seguridad de los ciudadanos". Los concejales de Juntos por el Cambio rechazaron el proyecto de reforma judicial que el Gobierno Nacional presentará esta semana. Además, los ediles se manifestaron en contra de la ampliación de los miembros de la Corte Suprema y como también su preocupación frente a los principales lineamientos que han trascendido. "Estamos en medio de una pandemia de una magnitud nunca antes vista, con consecuencias sanitarias, económicas y sociales sin precedentes, no es momento de tratar una reforma judicial", enfatizaron. Por ello, consideraron que "actualmente esto no es una prioridad para la ciudadanía que está preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad". "Hoy más que nunca –añadieron- debemos estar enfocados a atender las necesidades básicas de los ciudadanos vinculadas a su subsistencia, derivadas de la incertidumbre sobre la extensión de las medidas de aislamiento que impactaron en forma directa con el empleo y los ingresos de los hogares". Por último, sostuvieron que "el objetivo es claro: crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, impunidad o cualquier otra resolución judicial que necesite la Vicepresidenta de la Nación y su abogado defensor".

Los ediles indicaron que "no es el momento de llevar adelante la reforma judicial".



Desde Juntos por el Cambio rechazaron el proyecto del Gobierno Nacional de reforma judicial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar