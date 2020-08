La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/ago/2020 5 de Agosto de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RECLAMAN LIMPIEZA EN ZANJAS "La Rioja entre Cordeu y Giobellini (barrio Lubo) ¿podrán hacer limpieza de zanjas? Cada vez que llueve nos inundamos. Hice el reclamo al Cemav muchísimas veces pero no pasa nada", escribe Juan José. HACE FALTA LA RECOLECCIÓN "Les mando para que vean el estado en que se encuentra la entrada del barrio Ariel del Plata, (Bravo y Trofelli) está bien a la vista y no la retiran desde hace 4 meses. Mucho tiempo sin pasar recolectores" escribe Marta, vecina calle Trofelli. PROBLEMAS EN SAN LUCIANO "Hola buenas tardes me dirijo a usted queriendo exponer un reclamo más que nada sobre el tema de la luz que parece que estamos como abandonados en la calle Lavezzari al 200 en el barrio San Luciano. También el tema de la basura; el recolector no pasa por acá", muestra María.



#Dato una joven de 21 años reclama pacíficamente el pago de su último mes de trabajo en el geriátrico de Castelli al 400. Karen declara: "Amé mi trabajo y amé tanto cuidar a los abuelos... Solo estoy reclamando lo que me corresponde y hasta ahora no obtuve respuesta." Ampliaremos pic.twitter.com/CFvKjSZZTG — Daniel Trila (@dantrila) August 4, 2020 PEDIDO SOLIDARIO #ALaComunidad se extravió documento de identidad a nombre de Stella Rey, en zona céntrica cerca de Av. Rocca. A quien lo encuentre se ruega comunicarse al 3489-232820 o dejarlo en redacción de #LaAutenticaDefensa. Desde ya muchas gracias! pic.twitter.com/y8nxQw0639 — Daniel Trila (@dantrila) August 3, 2020

