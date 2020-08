La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/ago/2020 Desde hoy empresas y comercios locales pueden acceder al Programa Preservar Trabajo







La iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia busca proteger el empleo local y es acompañada en nuestra Ciudad por el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, desde donde alentaron a las Pymes y comercios campanenses que no hayan alcanzado otro beneficio, a participar. "La reactivación económica necesita de las empresas y comercios funcionando, y por eso apostamos a cuidar a los que trabajan y dan trabajo" sostuvo la Presidenta del Bloque, edad Calle. El Gobierno de la Provincia vuelve a lanzar otra línea de ayuda económica ante la crisis profundizada por la pandemia, y que apunta esta vez a sostener las fuentes de empleo en los distintos municipios del territorio bonaerense. Se trata del Programa "Preservar Trabajo" cuya pre-inscripción está en marcha y apunta principalmente a aquellas Pymes y comercios que por algún motivo no pudieron acceder a otros beneficios como el ATP nacional o créditos tasa cero. "El programa tiene por objeto contribuir al sostenimiento de las fuentes y puestos de trabajo en sectores de la actividad económica particularmente afectados por la pandemia, pero también busca ayudar a reactivarse o reconvertirse a aquellos emprendimientos que peor la están pasando ante esta situación" comentó la Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Soledad Calle. La edil señaló que desde el bloque local se acompañará y asistirá a quienes requieran la asistencia, ya sea por no haber alcanzado otros beneficios económicos de similares características (impulsados por la Nación o la Provincia), haciendo foco en aquellas actividades particularmente afectadas por la pandemia, que por sus características no hayan tenido la posibilidad de funcionar debido a las condiciones de aislamiento, provocando una fuerte caída de ingresos. "Estas actividades han sido pre-seleccionadas y se encuentran detalladas por la Provincia, e incluyen una gran variedad. La asistencia consiste en un desembolso de fondos no reembolsables asignada a los trabajadores en forma individual, la que no podrá superar el 50% del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil al momento del otorgamiento, liberando al empresario de costear medio sueldo". En este sentido, la ayuda se establece en $ 8.400 por un período inicial de 3 meses, prorrogables hasta un máximo de un año o mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica. Los interesados pueden completar la pre-inscripción a través de la web del ministerio https://www.gba.gob.ar/trabajo. Cabe reiterar que este programa no es compatible con el ATP ni con programas similares nacionales o provinciales. "La reactivación económica necesita de las empresas y comercios funcionando, y por eso apostamos a cuidar a los que trabajan y dan trabajo. Mientras el Municipio decide aumentar las tasas y obligaciones económicas a los contribuyentes, seguimos buscando alternativas para acompañar las necesidades de los sectores más perjudicados por la pandemia" concluyó la Presidenta del Bloque Frente de Todos-PJ, Soledad Calle.

Calle y Kicillof durante una visita del Gobernador a la refinería de Campana.



Desde hoy empresas y comercios locales pueden acceder al Programa Preservar Trabajo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar