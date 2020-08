La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/ago/2020 Argentina arregló con los fondos de inversión y evitó el default







El presidente Alberto Fernández destacó el trabajo del ministro de Economía, Martín Guzmán. Ayer el dólar blue se desplomó 8 pesos y subieron las acciones y bonos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló públicamente luego del arreglo al que llegó el país con los acreedores privados para reestructurar la deuda externa, que superaba los 66.000 millones de dólares. En ese contexto, Fernández destacó la idea de nombrar a Martín Guzmán como ministro de Economía: "Supo interpretar claramente mi demanda política acerca de que es el momento de que la gente deje de pagar la deuda y se dio una estrategia muy acertada", dijo. En otro tramo de la entrevista, el presidente se refirió a la situación con el FMI, con quien deberá negociar por el acuerdo Stand By en el que organismo desembolsó 44 mil millones durante la presidencia de Mauricio Macri. "Dentro de todo lo malo, gracias a dios en el Fondo estaba Georgieva", dijo Fernández y recordó su primera conversación con la directora ejecutiva del Fondo, a quien le dijo que "les irá mejor si nos dejan hacer las cosas como queremos nosotros". Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, subrayó este martes que llegar a un acuerdo con los acreedores por la deuda fue un "paso decisivo" que pone al país en una "situación ventajosa", pero aclaró que "no resuelve todos los problemas". "El Estado va a enfrentar una carga menor de deuda", sostuvo el funcionario nacional, quien destacó que "se ha respetado fuertemente a la ley local". "Es la plataforma de despegue de la economía", sostuvo el ministro y agregó que "no hay acuerdo perfecto". En ese sentido, apuntó: "Esto es muy importante para tener condiciones positivas para el desarrollo de un mercado de capitales local". "Llegamos a un acuerdo", destacó Guzmán en una conferencia de prensa y aseguró que ello dará "certidumbre al sector privado". El dólar blue se desplomó ayer $8, hasta los $128, luego de que el Gobierno anunciara un acuerdo con los acreedores, mientras las cotizaciones bursátiles también operaron con marcada tendencia negativa y el dólar "turista" volvió a subir. En las "cuevas" porteñas el billete operó en baja desde el inicio del día y registró así una merma en torno al 6% luego de registrar firmes incrementos a lo largo de julio y acumular en el mes un avance de $10. En el segmento mayorista, el tipo de cambio ganó cinco centavos y finalizó a $72,57. Los bonos de la deuda argentina subieron hoy hasta 10% luego de que el Gobierno confirmó el acuerdo con los acreedores externos. En tanto, las acciones líderes de la Bolsa porteña revirtieron la tendencia alcista y cerraron con una caída del 0,61%. El riesgo país llegó a niveles mínimos desde fines de febrero. Los principales bonos en dólares subieron hasta 9,6%, como en el caso del Argentina 2027. También subió el bono centenario, 6,8%; el Bonar 2024 (D), 4,4%; el Par, 4,2%; el Bonar 2020 (D), 4,1%; y el Bonar 2037, 2,2%. Economistas ya estiman que el riesgo país podría dirigirse hacia la zona de los mil puntos, en las próximas semanas. El riesgo país de Argentina elaborado por el banco JP Morgan se desplomaba 143 unidades a 2.103 puntos básicos. La titular del FMI, Kristalina Giorgieva, felicitó al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, por haber arribado a un acuerdo con los acreedores. "Felicitaciones al presidente Fernández, al ministro Guzmán y los principales grupos de acreedores de Argentina por llegar a un acuerdo sobre la deuda del país", escribió la jefa del Fondo en twitter. Consideró al acuerdo "un paso muy significativo" y destacó que hubo una "conclusión exitosa en interés de todos". Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri destacó que "finalmente se cerró" el acuerdo entre la Argentina y los bonistas por la renegociación de la deuda y remarcó que "defaultear jamás puede estar bien". El acuerdo ofreció tres novedades centrales. El Gobierno aceptó adelantar las fechas de pago de los nuevos bonos al 9 de enero y el 9 de julio de cada año, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre como estipulaba la propuesta original, y también corrió el vencimiento de los bonos que serán emitidos para cubrir los intereses devengados en estos meses. Esto permitió mejorar el valor de la oferta, sin que la Argentina deba pagar más. Los acreedores cedieron también al resignar el cobro de los gastos de la reestructuración, que estarán "exclusivamente cubiertos por los tenedores de bonos". Y, finalmente, el Gobierno aceptó ajustar las cláusulas de acción colectiva, o "CAC", un tema espinosos que en las últimas semanas había saltado al centro de la negociación.



