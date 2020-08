La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/ago/2020 Coronavirus:

Así lo manifestó ayer Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA. El secretario general de Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Bonaerense (SUTEBA), Roberto Baradel, aseguró ayer que "no están dadas las condiciones para la vuelta a clases en la provincia de Buenos Aires" y reafirmó que, hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus, "va a ser una complicación" retornar a las aulas. "Hoy no están dadas las condiciones para la vuelta a clases en provincia de Buenos Aires. Hay que seguir cuidando la vida", afirmó el dirigente gremial en diálogo con El Destape Radio. Asimismo advirtió que "la presencialidad implica una movilización de gente muy grande de chicos y grandes a las escuelas" y eso, explicó, "sería contradictorio con las medidas que se están tomando", por lo que puntualizó que "la principal preocupación tiene que ser bajar la curva de contagios". El dirigente advirtió que si no baja la curva de contagios "puede colapsar el sistema de salud" y generarse una situación "como en Ecuador o Estados Unidos, donde los médicos tienen que decidir quién vive o quien muere". En ese marco agregó: "Hasta que se encuentre la vacuna van a ser una complicación las clases presenciales". Además, el dirigente gremial consideró que "la infraestructura escolar de la provincia no se encuentra en condiciones" y que un eventual regreso debería contemplar "una serie de cuestiones y casi toda Argentina no está en condiciones para los nuevos protocolos". En ese sentido, manifestó su deseo de que se encuentre "pronto la vacuna" porque, dijo, "si uno tiene que llevar adelante la presenciabilidad tendrá que ser con muchas restricciones para que no eso no implique la propagación de los contagios".

