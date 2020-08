La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/ago/2020 Rubén Romano, FdT-PJ:

El Concejal del bloque Frente de Todos-PJ, Rubén Romano, se refirió al acuerdo logrado por la Argentina con los bonistas extranjeros para comenzar a resolver la deuda externa, en su mayoría contraída por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. El cierre exitoso de las negociaciones para el canje de bonos en moneda extranjera con acreedores privados por más de 66 mil millones de dólares fue noticia mundial, que trajo alivio para los argentinos y reconocimiento de la comunidad global a las gestiones del Presidente Alberto Fernández, y del Ministro de Economía, Martín Guzmán. "Ha sido una grata noticia en medio de los sinsabores que a diario vemos en la pelea contra el Coronavirus, y la presión de los grandes medios concentrados que auguraban el fracaso de las negociaciones con los acreedores. Finalmente, el gobierno nacional retoma la senda de la independencia económica, y pese al COVID-19 nos encaminamos al proyecto original para recuperar la producción y revivir la economía dando trabajo para los argentinos" señaló el Concejal del Frente de Todos-PJ, Rubén Romano. El edil recordó sus últimos encuentros con el entonces candidato y actual Presidente de la Nación, Alberto Fernández: "era su principal objetivo, lograr un acuerdo con los tenedores de bonos extranjeros de deuda Argentina (tal como se hiciera durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner) y afrontar los compromisos internacionales, para reordenar la economía y proyectar la forma de volver a crecer luego del gravísimo estado de endeudamiento en el que dejó al país el gobierno de Mauricio Macri. Comenzamos a salir de una pesadilla que lamentablemente se repitió en nuestro País. "Dimos el primer paso para volver a tener futuro". Romano además pidió a toda la clase dirigencial y política, más allá de las banderas partidarias, "asumir un compromiso nacional para que no vuelvan a tener lugar en nuestro País los endeudamientos irresponsables, donde los intereses del pueblo quedan relevados por los beneficios de unos pocos, y que a lo largo de nuestra historia que aún está por escribirse, no vuelvan a atentar contra las posibilidades de crecimiento de la gente, la independencia económica, a la soberanía política y la justicia social por la que tanto luchamos, cada uno desde su lugar" concluyó.





