Dr. Pedro Cahn:

"La comunidad no necesita de héroes que vayan a trabajar con fiebre"







Invitado por la empresa Bayer, el reconocido médico infectólogo y asesor presidencial Dr. Pedro Cahn brindó una charla por zoom para vecinos de Campana y Zárate. Repasó la evolución de la pandemia y lo que se sabe del virus hasta ahora. Y advirtió: "Por más que aparezca la vacuna, el coronavirus llegó para quedarse". Hasta el verano pasado, hablar del Dr. Pedro Cahn era referirse a una de las eminencias más importantes del mundo en materia de HIV/SIDA. El médico infectólogo fue uno de los primeros profesionales en tomar contacto con el virus de la inmunodeficiencia humana en el país, cuando llegó como una enfermedad desconocida y fatal a mediados de los 80. Pero la pandemia de coronavirus ha ubicado a Cahn dentro del selecto círculo de asesores del presidente, cuyos aportes científicos están contribuyendo a definir la estrategia del gobierno nacional. Este martes e invitado por Bayer Argentina, el infectólogo brindó una charla sobre COVID-19 dirigida a vecinos de Campana y Zárate a través de la plataforma de videoconferencias Zoom. El encuentro, que se extendió por más de una hora, sirvió para conocer en detalle el origen y funcionamiento del SARS-CoV-2, las medidas más eficaces de prevención, cómo se determina el grado de cuarentena a aplicar en un distrito y qué perspectivas se abren hacia adelante, en especial cuando se trata de la búsqueda de una vacuna. "Los coronavirus están entre nosotros desde hace mucho tiempo", señaló Cahn, recordando pandemias causadas por virus similares en el 2002 (SARS) y 2012 (2012), aunque mucho más acotadas que la actual. "Sabemos que proviene de los murciélagos, aunque en el caso del SARS y del MERS uso intermediarios para saltar a los humanos, como lo fueron el pangolín y los dromedarios", precisó. El SARS-CoV-2, responsable de la pandemia 2020, probablemente se haya favorecido de alguna de las especies comercializadas para consumo humano en los mercado de alimentos de Wuhan, en China, donde -comentó Cahn- "hay una promiscuidad de animales muertos, animales vivos y personas en un mismo lugar". El además director médico de Fundación Huésped aseguró que la transmisión aérea es la más frecuente de todas -"a través de gotas pesadas que caen al suelo a los 1,5 metros"- y que la transmisión a través del contacto con objetos inanimados, como los picaportes, no parecería estar jugando un rol destacado. Por el contrario, indicó que suele haber una carga viral importante en la materia fecal de los contagiados, por lo que el análisis de las aguas servidas en las plantas de tratamiento del AMBA está arrojando luz sobre la evolución de la pandemia. Cahn comentó una persona contagiada por coronavirus puede transmitírselo en promedio a entre 2 y 3,5 personas más, una tasa muy inferior a virus como el sarampión o la viruela. Y recordó que si bien son los jóvenes y adultos quienes más se contagian, las personas mayores de 65 años o con comorbilidades son las más propicias para desarrollar cuadros graves de COVID-19. "Tenemos que ser solidarios entre generaciones. Esto se va a terminar. Pasó la pandemia del 1918, también la de H1N1 en 2009. No nos vamos a pasar toda la vida así, pero podemos reducir el número de vidas que va a costar la pandemia", subrayó el infectólogo. Durante su presentación, Cahn también se refirió a la importancia en el uso de barbijo o tapaboca, la limpieza de manos con jabón y la ventilación de los ambientes para renovar el aire. Además, explicó las diferentes definiciones que aplican a "contacto estrecho" con un paciente positivo y reveló que las personas que más contagian el virus son aquellas en etapa sintomática o pre-sintomática, algo que -aclaró después- no tiene que estar necesariamente relacionado con su nivel de carga viral. "Hay personas con mucha cantidad del virus que no desarrollan síntomas", afirmó. "El Plan Detectar se implementó porque había mucha gente que tenía síntomas y no les daba importancia o prefería no consultar al médico por miedo a que lo aíslen 14 días", contó Cahn. Y remarcó: ""La comunidad no necesita de héroes que vayan a trabajar con fiebre". El integrante del comité de expertos que asesoran al presidente Alberto Fernández abordó asimismo la búsqueda de una vacuna. Señaló que por ahora no hay drogas cuya eficacia esté garantizada, indicó que los resultados del tratamiento con plasma convaleciente no está comprobado y advirtió que "tenemos que aprender a vivir con el coronavirus por un largo tiempo, aun cuando aparezca una vacuna". En ese marco, dijo que lo único que se puede hacer para aliviar la cuarentena es tratar de mantener la tasa de duplicación de casos mayor a los 15 días y "aplastar la curva" de evolución para no someter a los médicos "a la violencia moral de tener que decidir a quién colocarle un respirador y a quien dejar morir" por falta de camas. "Algunas de las medidas de prevención que hemos tomado quizás las debamos adoptar para siempre. El barbijo, por ejemplo, lo deberíamos usar por un tiempo prolongado", expresó el infectólogo. Y concluyó: "El comportamiento de la población argentina ha sido extraordinario. Si hace un año alguien nos hubiera contado esta pandemia, no hubiésemos creído cuánto íbamos a tener que cambiar nuestras vidas. El compromiso ha sido muy alto, pero debemos seguir recordando que el virus no nos viene a buscar, nosotros salimos a buscarlo".

