La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/ago/2020 Opinión:

Todos somos responsables, nadie puede rasgarse las vestiduras

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Estamos en un período que los hechos sobre diversas realidades de la actualidad desbordan nuestra capacidad de absorción y análisis de las situaciones, que tratan con palabras y hechos cuasi reales que parecerían que lo único que buscan es la manipulación de los ciudadanos, hablando de los sucesos del día a día a cuenta gotas y muchas veces en forma extemporánea. Falta que se pongan los pies sobre la tierra. No se puede dejar de pensar la realidad sacando las cosas de contexto, y hablando sobre cada una de ellas independientemente, ya que se encuentran íntimamente ligadas. La única realidad que se tiene en esta sociedad de pandemia es que solo preocupa lo que le sucede a determinados sectores de la sociedad, y no son precisamente los que fueron, son y serán los verdaderos puntales de sostenimiento de la economía de la sociedad del país. ¿Dónde están los verdaderos trabajadores? ¿A quién le importan? Se habla mucho "de cuidar a nuestros mayores", a los que no podemos dejar de reconocer que son los pilares de nuestra economía, y hoy los tienen en uno de los niveles más bajo de su auto supervivencia. Ellos trabajaron durante toda su vida, aportaron para el sostenimiento de la estructura de un estado benefactor, se jubilaron de acuerdo a la ley, y hoy los tienen relegados, no a un primero ni segundo, sino a un tercer lugar. Anteponen todo lo que no ha producido nunca. Lo que siempre fue un costo inútil para el país. Y se sigue emitiendo para solventar sinecuras que nunca regresarán, pues se dan a individuos que nunca llegarán a ser partícipes de una economía evolutiva. Mientras tanto están, los que se llenan la boca que hay que cuidar a nuestros mayores, que sufren material y psicológicamente por una "pseudo prisión domiciliaria" y añoran por una familia que ellos formaron y el estado les alejó. Las mismas entidades que reparten y lucran con los dineros que se entregan por los diversos programas, también ponen su grano de arena, con ínfimos recursos para su atención con un manoseo deteriorante de la dignidad humana. Sí, estoy hablando del sistema financiero del cual todos somos cautivos. Señores legisladores, ustedes deben velar por el pueblo que los votó. Ustedes son tanto o más responsables que el resto de los poderes que componen el sistema republicano. ¿Cuándo van a empezar a cumplir la función que asumieron? Hay leyes vigentes que legislan sobre las prioridades de los adultos mayores. ¿Por qué no obligan a los responsables de su aplicación a cumplirlas? ¿Sus padres o abuelos no les dicen nada? ¿Sus nietos no los reclaman? Piensen, luego actúen. No hay que olvidar que estamos en un momento crítico para nuestra macroeconomía y crítico para la salud de todos los argentinos. No podemos seguir pensando en egoístas posiciones políticas. Basta de crear divisiones que no existen. Basta de seguir creando resentimientos teniendo como meta solamente un revanchismo obsoleto que nadie quiere. Solo lo desean un pequeño grupo de inadaptados resentidos que buscan su propio beneficio. Todos tenemos la responsabilidad de terminar con la pandemia y con el odio entre hermanos.

Opinión:

Todos somos responsables, nadie puede rasgarse las vestiduras

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar