Efemérides del día de la fecha, 5 de agosto

DÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO En el calendario cristiano esta fecha conmemora a Nuestra Señora de las Nieves, patrona de los Antárticos. Según la tradición cristiana, un matrimonio acaudalado y sin hijos le rezaba a la Santísima Virgen para que los guiara en la asignación de la herencia cuando la Virgen se les apareció y les dijo que le construyeran un templo en el Monte Esquilino (Roma), en el lugar en el que les señalara con una nevada. Al día siguiente, la nieve cubrió el lugar elegido por la Virgen. La Dirección Nacional del Antártico (DNA) fue creada, a través de la Ley N° 18.513, en el año 1970. Su labor se centra en "la programación, planeamiento, coordinación, dirección, control y difusión de la actividad antártica" para cumplir los objetivos de la Política Nacional Antártica. RIVER GANA SU TERCERA COPA LIBERTADORES La última vez que River había levantado la Copa Libertadores había sido en el año 1996 cuando Hernán Crespo metió los goles de la victoria 2 a 0 contra América de Cali: "sentía que era mi última oportunidad de ganar la Copa y les dije: ´Ninguno se imagina cuánto valen estos 90 minutos.´ Con 34 años había aprendido a darles valor a las cosas, por ahí con 23 no se lo das" dijo Enzo Francescoli años más tarde.Desde entonces, se sucedieron 19 años sin siquiera rozar la ansiada Copa hasta que en el año 2015 River volvió a la gloria y Marcelo Gallardo se consolidó como una leyenda del Club. En octavos de final "el Millonario" se enfrentó contra Boca ganando el partido de ida, en "El Monumental", 1 a 0 con gol de Carlos Sánchez. En la vuelta, disputada en La Bombonera, aconteció el polémico incidente con el gas pimienta que terminó con el pase a cuartos de final de River por decisión de la Conmebol. El siguiente rival fue Cruzeiro, equipo difícil de vencer, que amargó a "La Banda" en la final del año 1976; pese a que Marquinhos le permitió ganar a los brasileños en Buenos Aires, en Belo Horizonte el equipo dirigido por Gallardo aplastó a los locales 3 a 0 con tantos de Sánchez, Jonatan Maidana y Teófilo Gutiérrez. En la semifinal, River venció a Guaraní 2 a 0 con goles de Gabriel Mercado y Rodrigo Mora en la ida y, en la vuelta, el empate 1 a 1 le dio el pase definitivo a la final. Lo único que los separaba de la ansiada Copa era Tigres (México) que, en Monterrey, desaprovechó la oportunidad de sacar ventaja al empatar 0 a 0. En "El Monumental", River goleó 3 a 0 a los mexicanos, con goles de Lucas Alario, Sánchez y Ramiro Funes Mori, y se quedó con su tercera Copa Libertadores."Es enorme el momento que nos toca vivir a todos los riverplatenses porque esto es una fiesta para todos: para nosotros, para los jugadores que han sacrificado un montón de cosas y para la gente que después de 19 años vuelve a tener una gran alegría" manifestó Gallardo. SE LANZA "REVOLVER" Un día como hoy en el año 1966, "The Beatles" lanzaban el disco"Revolver." Después delos aclamados álbumes "Rubber Soul" (1965) y "Yesterday and today" (1966), la banda británica incursionó en el rock psicodélico y dio origen al disco que revolucionó la música: "cuando terminamos ´Revolver´ nos dimos cuenta de que habíamos encontrado un nuevo sonido británico casi por accidente" dijo Paul McCartney. Entre las canciones del mismo se encuentran "Eleanor Rigby", "Taxman", "Yellow submarine", "I´m only sleeping" y "Tomorrow never knows".



