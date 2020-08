La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/ago/2020 Villa Dálmine:

Gabriele Guglieri; "No vamos a tener problemas en arrancar"







El médico del plantel de Villa Dálmine, Gabriele Guglieri, aseguró que el club no tendrá problemas para adaptarse al protocolo sanitario de AFA. El lunes, en la previa a la reunión de ayer que oficializó el retorno a los entrenamientos en el fútbol argentino, el Vicepresidente de Villa Dálmine, Jorge Milano, estuvo reunido con el Director Deportivo, Damián Rivas Karlic, y el jefe del cuerpo médico del plantel profesional, Gabriele Guglieri, para ajustar detalles de cara al cumplimiento del protocolo sanitario elaborado por la AFA (y aprobado por el gobierno nacional) para el retorno a los entrenamientos. "El club ya hace más de un mes que se está preparando en base a lo que señala el protocolo. El club está listo. Solo faltan pequeños detalles, cosas mínimas que estaremos solucionando en estos días. Por eso creo que no vamos a tener problemas en arrancar una vez que estemos autorizados", aseguró Guglieri ante la consulta de LAD durante la conferencia de prensa "virtual" que el Violeta brindó el lunes. "Contamos con muy buenas condiciones para ajustarnos (al protocolo), porque el predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles es muy grande, cuenta con mucho espacio y varias canchas. Eso a nosotros nos va a ayudar mucho", agregó el médico del plantel profesional. El protocolo sanitario elaborado por la AFA se centra en tres grandes ejes: "Higiene y distanciamiento en los entrenamientos", "Testeos y seguimiento" y "Precauciones en los desplazamientos y las instalaciones". En el primer ítem, por caso, recomienda que no haya más de seis futbolistas durante una sesión de entrenamiento en la misma cancha; que ellos sean los únicos exceptuados en el uso del tapaboca en el área de práctica; que se evite ofrecer refrigerios a los participantes; y que cada futbolista lleve su propia hidratación. En cuanto a los tests, marca que las pruebas serán públicas y realizadas "por personal independiente de la entidad, competente y previamente capacitado"; es decir, no estarán a cargo del cuerpo médico de cada club. "El primer test se realizará 72 horas antes del regreso y el segundo luego de la primera sesión de entrenamiento. Luego, semanalmente", resalta sobre la frecuencia de las pruebas. Además, el protocolo también hace hincapié en los traslados "puerta a puerta" de los jugadores y trabajadores de los clubes desde sus hogares a las instalaciones.



GABRIELE GUGLIERI, JEFE DEL CUERPO MÉDICO DEL PLANTEL PROFESIONAL



