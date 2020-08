La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/ago/2020 Breves: Deportivas

5 de Agosto de 2020







NUEVOS POSITIVOS En las últimas horas se confirmó que otros dos jugadores de Godoy Cruz dieron positivo de coronavirus luego que se anunciara el contagio de Valentín Burgoa. En tanto, Nueva Chicago informó que los jugadores Diego Martínez y Claudio Curima también se encuentran cursando la enfermedad. EUROPA LEAGUE Hoy comenzarán a completarse los Octavos de Final de la Europa League con el cierre de cuatro llaves. En tres de ellas habrá partido revancha: Manchester United (5) vs LASK (0), Copenhague (0) vs Basaksehir (1) y Shakhtar (2) vs Wolfsburgo (1). Mientras que en Inter vs Getafe se definirá en un único duelo que se jugará en Alemania (escenario neutral) también esta tarde. DYBALA, MVP Después de consagrarse nuevamente con Juventus, Paulo Dyabla fue elegido como el mejor jugador del campeonato 2019/20 de la Seria A de Italia. El cordobés jugó 33 partidos (fue titular en 25) y convirtió 11 goles. En tanto, Alejandro "Papu" Gómez fue distinguido como el mejor mediocampista de la competencia. Los otros premiados fueron Wojciech Tomasz Szczesny (arquero de Juventus), Stefan De Vrij (defensor de Inter) y Ciro Immobile (delantero de Lazio). ESCUDERO, NOQUEADO El semipesado argentino Marcos Escudero perdió por un espectacular nocaut ante el invicto estadounidense Joseph George en el 9º round de la pelea revancha que celebraron el sábado en Uncasville, Connecticut. El cordobés, de 27 años, primer argentino en combatir desde el inicio de la pandemia de coronavirus, recibió un ascendente de izquierda letal, que lo derribó aparatosamente y lo dejó tendido en la lona boca arriba, sin posibilidades de reacción. Así, esta vez, George no dejó dudas para vencer por segunda oportunidad al argentino, luego del triunfo en fallo dividido y polémico de noviembre del año pasado. LOFFREDA, MANAGER Marcelo Loffreda, quien dirigió al Seleccionado Argentino de Rugby que fue medalla de bronce en el Mundial de Francia 2007, fue designado como nuevo manager deportivo de Los Pumas hasta diciembre de 2023. "El Tano", de 61 años, "asistirá de manera integral al head coach Mario Ledesma, principalmente en aquellas cuestiones relativas a la comunicación, logística, relaciones interpersonales entre los miembros del staff y todos los jugadores del equipo", informaron desde la Unión Argentina de Rugby (UAR). LAKERS, EL "1" DEL OESTE En la continuidad del certamen de la NBA, que se completa en la "burbuja" de Orlando, Los Angeles Lakers venció 116 a 108 a Utah Jazz con 42 puntos de Anthony Davis y 22 de LeBron James y, así, se aseguró el primer puesto de la Conferencia Oeste. En el Este manda Milwaukee Bucks, mientras que el escolta es Toronto Raptors, que superó 107-103 a Miami Heat en la noche del lunes. CABB: PEPE, EN FORMATIVAS La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) oficializó a Juan Ignacio Sánchez como Director del Programa Educativo en Alto Rendimiento. Así, "Pepe" trabajará en específicamente en la educación formativa: "El foco estará centrado en el proceso a largo plazo y no en la competencia puntual. El propósito del programa es asegurarnos la adquisición de herramientas de alto rendimiento y la comprensión de hábitos que se requieren para ser deportista de primer nivel", expresó el campeón olímpico en Atenas 2004 y actual director deportivo de Bahía Basket.



Breves: Deportivas

5 de Agosto de 2020

