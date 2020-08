La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Vecinos de Los Pioneros protestaron por el tráfico de camiones en Ruta 6







En un nuevo reclamo, le pidieron a las autoridades que por lo menos refuercen la señalización. Aseguran que solo de casualidad todavía no ocurrió una "tragedia". La entrada al barrio Los Pioneros se ha vuelto una odisea para sus vecinos, que ayer volvieron a protestar al borde de la Ruta 6 para reclamar que las autoridades "como mínimo" refuercen la señalización y ordenen el flujo vehicular. Quemando cubiertas y convocando a los medios para visibilizar su reclamo, el grupo de vecinos -habitantes de Los Pioneros y Jardín de Los Pioneros- apuntaron contra el intenso tráfico de camiones en el acceso al barrio, los cuales complican las maniobras para acceder y bajar de la autovía. "Estamos reclamando por la seguridad de los vecinos de Los Pioneros y Jardín de Los Pioneros. Hay una tosquera que está haciendo salir a sus camiones doblando en U. Y a eso les sumamos los que van y vienen de la logística Qbox. Todavía no ocurrió ninguna tragedia, pero puede pasar en cualquier momento", manifestó Gustavo, uno de los protestantes. Este tránsito pesado proveniente de la tosquera aledaña y de la empresa Qbox potencia la ya de por si congestionada de camiones Autovía 6, conocida como "La ruta de la producción" por la interconexión que ofrece entre distintos municipios del AMBA y sus accesos a caminos estratégicos como las Ruta Nacionales 9, 12 y 3, así como a la autovía provincial 2. Pero además, una parrilla rutera en las inmediaciones a la entrada del barrio provoca que camioneros estacionen sus vehículos sobre la mano contraria, obstaculizando las posibilidades de visión y maniobra. Los vecinos que se manifestaron ayer alertaron que con el alivio progresivo de la cuarentena el flujo de camiones se va a incrementar. Y recordaron que "hace 4 meses" que vienen reclamando. "Todavía no tuvimos ninguna respuesta. Acá no hay política ni nada, queremos una solución ya", expresó Gustavo. En tanto, otro vecino añadió: "La solución la tiene que poner el Municipio, que tendría que venir, presentarse, a ver si la tosquera está habilitada o no". "El establecimiento de un puente sería una solución, pero hoy lo que exigimos es señalización mínima", comentó el manifestante.

En el reclamo, vecinos piden a las autoridades que refuercen la señalización.





"Acá no hay política ni nada, queremos una solución ya", expresó Gustavo.



