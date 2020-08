La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Hoy sesiona el Concejo Deliberante







El Orden del Día tentativo tiene 51 Asuntos Entrados y 17 Despachos de Comisión. Un Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo busca delimitar nuevas áreas de detención para estacionamiento de motovehículos en el centro de la ciudad. El bloque Justicialista - Frente de Todos solicitará una moratoria o quita de intereses en el pago de impuestos municipales. A partir de las 18:30 tendrá lugar una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de Campana, que podrá ser visualizada por los vecinos en directo a través de YouTube. Luis Costa (Juntos por el Cambio) seguirá reemplazando a Carlos Cazador; mientras que Alexis Twyford (UV Calixto Dellepiane) hará lo propio con Rosa Funes. El Orden del Día tentativo -que será consolidado hoy al mediodía en labor parlamentaria- consta de 51 Asuntos Entrados, entre ellos un Proyecto de Comunicación del Bloque Justicialista Frente de Todos "solicitando al Ejecutivo revea la forma de pago de tasas municipales a través de una moratoria o quita de intereses y cuotas" en función de la caída de la actividad comercial por la cuarentena vigente. El mismo bloque ingresó también un Proyecto de Ordenanza estableciendo para los comercios que venden sus productos a través de plataformas digitales "la obligatoriedad de tener a disposición instalaciones sanitarias" para los repartidores externos (Pedidos Ya, etc.) y un Proyecto de Resolución rechazando el proyecto de Ley que pretende recortar por 6 meses hasta el 20% salarios y jubilaciones estatales. Juntos por el Cambio ingresó un Proyecto de Resolución "manifestando rechazo y preocupación ante el Proyecto de Ley del Gobierno Nacional en relación a la organización y competencia en la Justicia Federal por el gasto que implicarían los cambios propuestos"; mientras que la UV Calixto Dellepiane varios Pedidos de Informes, entre ellos uno solicitando al Ejecutivo remita copia de las facturas recibidas por parte del CEAMSE; otro solicitando información respecto al funcionamiento de la Agencia de Recaudación creada por Ordenanza 6994/20; y uno solicitando copias de las actuaciones ambientales realizadas a la Empresa Holcim que coincide con uno similar presentado por el Bloque Justicialista - Frente de Todos. Entre los 17 Despachos de Comisión, serán tratados dos expedientes relacionados con el Proyecto de Ley presentado en La Plata por la Diputada Provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso. Se trata del Proyecto de Comunicación del Bloque Justicialista - Frente de Todos solicitando al Ejecutivo "la incorporación en todo comunicado laboral, de forma visible, del teléfono 144 sobre contención y asesoramiento a las víctimas de violencia de género"; y otro de Resolución del mismo bloque "adhiriendo al proyecto de Ley referente a incorporar en facturas de la Provincia de Buenos Aires el teléfono 144". El mismo bloque también presenta un expediente solicitando al Ejecutivo "eximir del pago de tasas municipales a toda persona recuperada de COVID-19 que demuestre haber donado plasma", a partir de una iniciativa de Ariel Mosqueira, referente local de la agrupación política "Los Irrompibles"; mientras que también se tratará un Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo delimitando nuevas áreas de detención para estacionamiento de motovehículos ubicadas en los últimos 5 metros de cuadra, antes de cada esquina en el centro de la ciudad.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. ESTACIONAMIENTO PARA MOTOS El proyecto del Ejecutivo que será votado hoy contempla comenzar delimitar en el radio céntrico nuevos espacios específicos para el estacionamiento de motos y en esquinas clave. "La idea es darles un espacio para estacionar, y sacar las motos de las veredas; pero también, al utilizar las esquinas, vamos a garantizarnos la visibilidad en cruces clave como puede ser por ejemplo, Av. Varela y Estrada, donde registramos mucha accidentología", explicó el Director de Tránsito, Alejandro Barja. Además de pintar el sector específico, se pondrá un límite físico con bastidores flexibles de manera tal que si son tocados por un auto, no dañen la carrocería. Según adelantó, la estrategia también será implementada en las inmediaciones de establecimientos escolares.

Imagen ilustrativa MORATORIA O QUITA DE INTERESES Y CUOTAS "No hay mucho para comentar, porque el problema está a la vista de todos. Con la cuarentena, muchas familias poseen deuda atrasada con el Municipio, y tienen voluntad de pagar, pero no pueden hacerlo debido al estado crítico de sus finanzas. El señor Intendente ya sabe cómo pienso, pero para formalizarlo, presenté un Proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo, es decir a Abella y su equipo, revean la forma de pago de los impuestos municipales, ya sea a través de una moratoria, o quita de intereses y cuotas, de manera tal que la gente no se sobre endeude, y que el municipio pueda seguir percibiendo ingresos regularmente. Nadie tiene la bola de cristal y nadie pudo adelantarse a esta pandemia. Pienso que es tiempo de considerar esta nueva realidad y adaptarse a ella", señaló la concejal Stella Giroldi sobre su iniciativa.

"Con la cuarentena, muchas familias poseen deuda atrasada con el Municipio, y tienen voluntad de pagar, pero no pueden hacerlo debido al estado crítico de sus finanzas", señaló Giroldi.



Hoy sesiona el Concejo Deliberante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar