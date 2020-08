Uno tiene lesionada la pierna izquierda, y el otro en el omóplato izquierdo. Dos móviles del SAME ingresaron ayer a la Guardia del Hospital San José a dos vecinos de San Cayetano. Uno presentaba una herida de arma de fuego en su pierna izquierda, mientras que el segundo en su omóplato izquierdo. Ambos llegaron consientes y, aparentemente, sus estados no revestían gravedad. Según trascendió, habrían participado de una confrontación vecinal en las inmediaciones de Iturriaga y Zárate, pero al cierre de esta edición no habían declarado y se desconocía la identidad del agresor o agresores. Interviene la Unidad Fiscal de Instrucción Nro. 2 con asiento en nuestra ciudad.

foto ilustrativa



Dos heridos de bala en San Cayetano

