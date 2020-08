La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Coronavirus:

Coronavirus: Campana alcanzó un nuevo récord de casos activos







Ayer se confirmaron nueve positivos más y ahora son 114 los vecinos que cursan la enfermedad. La Secretaría de Salud municipal informó ayer nueve contagios más de coronavirus en nuestra ciudad y, al no darse altas médicas este miércoles, Campana alcanzó así un nuevo récord de casos activos en esta pandemia: 114. Esta cifra supera los 106 que se habían registrado el lunes 20 de julio y que se habían repetido el pasado lunes 3 de agosto. Entre los nuevos contagios informados ayer, uno se trataría de un empleado de una pizzería céntrica, ubicada a metros del Palacio Municipal. Sería el caso de un empleado que se encontraba aislado en su domicilio desde la semana pasada. Igualmente, según trascendió, el comercio (correspondiente a una franquicia) realizaría una sanitización y desinfección del local y pondrá en aislamiento preventivo a los trabajadores que cumplían tareas junto al joven que dio positivo. En este momento, nuestra ciudad totaliza 424 positivos desde que comenzó la pandemia (el 87% se dio en menores de 60 años). De ese acumulado, 114 casos se encuentran activos, 298 se han recuperado y 12 han fallecido. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó ayer 13 nuevos contagios de coronavirus y 21 altas médicas. De esta manera, acumula 464 casos desde que comenzó la pandemia: 135 se encuentran activos, 321 se han recuperado y 8 han fallecido. A su vez, informó que posee 143 tests a la espera de resultados. Por su parte, la Municipalidad de Escobar reportó 41 nuevos positivos, 24 altas médicas y un nuevo fallecimiento (una mujer de 91 años, vecina de Belén). Así, el municipio acumula 1.794 contagios desde el inicio de la pandemia: 943 casos se encuentran activos, 805 se han recuperado y 46 han fallecido. Además, destacó que posee 276 análisis pendientes de resultados. En tanto, Pilar incorporó 56 nuevos contagios y 35 altas médicas a su estadística, que marca 1.757 casos totales: 690 se encuentran activos, 1.033 se han recuperado y 34 han fallecido. Finalmente, Exaltación de la Cruz cortó una racha de días de múltiples positivos: ayer, el Municipio no informó nuevos contagios y su panorama actual sigue siendo de 163 casos totales: 47 se encuentran activos, 110 se han recuperado y 6 han fallecido. En tanto, todavía está a la espera del resultado de 58 tests enviados para análisis.



