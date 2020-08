La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Moratoria o quita de intereses y cuotas







"No hay mucho para comentar, porque el problema está a la vista de todos. Con la cuarentena, muchas familias poseen deuda atrasada con el Municipio, y tienen voluntad de pagar, pero no pueden hacerlo debido al estado crítico de sus finanzas. El señor Intendente ya sabe cómo pienso, pero para formalizarlo, presenté un Proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo, es decir a Abella y su equipo, revean la forma de pago de los impuestos municipales, ya sea a través de una moratoria, o quita de intereses y cuotas, de manera tal que la gente no se sobre endeude, y que el municipio pueda seguir percibiendo ingresos regularmente. Nadie tiene la bola de cristal y nadie pudo adelantarse a esta pandemia. Pienso que es tiempo de considerar esta nueva realidad y adaptarse a ella", señaló la concejal Stella Giroldi sobre su iniciativa.

