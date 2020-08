La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Breves: Noticias de Actualidad

6 de Agosto de 2020







ESPÍAS PROCESADOS El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé procesó al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y a su ex número dos, Silvia Majdalani, por el espionaje ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Recoleta que tuvo lugar en 2018. Además, el magistrado decidió fijar para los dos imputados la prohibición de salida del país, y la retención de sus pasaportes, al tiempo que les trabó un embargo de dos millones de pesos, supo NA de fuentes judiciales. "Desde fines del mes de julio y al 7 de agosto de 2018, ordenaron la realización de tareas de vigilancia y observación frente a la sede del Instituto Patria y del domicilio de la entonces Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner", señaló el juez. MÁS POBREZA Más de ocho millones de niños, niñas y adolescentes de la Argentina serán pobres a fin de año, el 63% de la población incluida en ese segmento social, según un informe divulgado hoy por la sede local de Unicef. Con esta estimación, a lo largo de 2020, un año marcado por la pandemia del coronavirus, se producirá un aumento de 1.300.000 chicos y chicas con relación a fines de 2019, de acuerdo con el relevamiento del organismo dependiente de la ONU. Los datos corresponden a la nueva estimación de la pobreza infantil en el país que refleja el impacto que tuvo la pandemia en las variables sociales. Las nuevas estimaciones del organismo alertan que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad chicas y chicos pobres pasaría de 7 a 8,3 millones. 275 MIL INSCRIPTAS El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó una nueva reunión con los ministros del área económica en la que analizaron la nueva inscripción de empresas en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que sería de casi 275.000. El programa ATP tuvo 248 mil empresas empleadoras beneficiarias en abril, 250 mil en mayo y 218 mil en junio, con 2,4, 2,1 y 1,8 millones respectivamente de trabajadores beneficiarios. El nuevo esquema de ATP ofrece dos opciones de asistencia: el salario complementario, para aquellas empresas cuya facturación en junio 2020 haya sido nominal negativa respecto a igual periodo del año anterior, y un préstamo garantizado y con tasa subsidiada, para aquellas empresas que hayan registrado un aumento nominal positivo de su facturación de hasta el 30%, periodo junio 2020 contra junio 2019. ADVIERTEN CONTRA ESTAFAS Con más de 300 millones de usuarios diarios, Zoom se convirtió en un objetivo altamente lucrativo para estafadores virtuales. Desde el inicio de la pandemia y la cuarentena fue naturalizándose la experiencia de asistir a reuniones de trabajo, a la escuela, conectarse con amigos o ponerse al día con la familia no importa en qué parte del mundo se encuentre, todas estas actividades en esta época son posibles gracias a las aplicaciones de videoconferencia. Numerosas brechas de seguridad fueron identificadas en Zoom permitiendo a los atacantes acceso a datos privados y credenciales de acceso de usuarios, solucionados en parte a medida que transitamos el encierro. También Zoom admitió que filtraba y notificaba a Facebook cuando se abría la aplicación, los detalles del dispositivo del usuario; incluyendo el modelo, el proveedor de telefonía e Internet y la ciudad desde la que se conecta, aún si no tuvieras cuenta de Facebook, aparentemente todo subsanado, luego de un pedido formal de disculpas por parte de ZOOM. EL SALDO Más de 100 muertos y más de 3.700 heridos fue el saldo que dejaron dos fuertes explosiones que se registraron durante la tarde de este martes en la capital libanesa, Beirut. Las imágenes publicadas en redes sociales mostraron el crudo panorama prácticamente instantes después de ocurridas las explosiones. Las autoridades del Ministerio de Salud del país confirmaron que ya registraron al menos 73 muertos y más de 3.700 heridos como consecuencia de la explosión. Asimismo, reporteros en el lugar informan de personas ensangrentadas y otras atrapadas bajo los escombros, además de cuantiosos daños materiales. El ministro de Salud, Hamad Hassan, señaló a medios locales que las explosiones primero se atribuyeron a un barco que transportaba fuegos artificiales, pero con el correr de las horas se dio a conocer en forma oficial los motivos del estallido.



Breves: Noticias de Actualidad

6 de Agosto de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar