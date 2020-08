La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Provincia:

Sin vacuna, la temporada de verano "es impensada"







Así lo aseguró el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, sostuvo ayer que "es impensada" una temporada 2021 para la provincia de Buenos Aires si no hay una vacuna disponible para el coronavirus que llegue a gran parte de la población y, por ello, sugirió la posibilidad de poner en marcha un "turismo local" o regional. En una entrevista brindada a la AM 1440 y Diputados Bonaerenses, Gollan explicó que la mayoría de los focos de contagios que se registran en el interior bonaerense son por el traslado de una persona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) portadora del coronavirus. Y remarcó que en la Quinta Sección hay varios ejemplos. Por eso, el ministro afirmó que esta situación plantea "un interrogante" sobre "la temporada de verano si no hay vacuna disponible para todos". Y agregó: "Es inimaginable que, sin vacuna, miles de personas del Conurbano y del interior se movilicen a la Costa Atlántica".



Provincia:

Sin vacuna, la temporada de verano "es impensada"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar