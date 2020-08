La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Recuerdan que no se puede realizar poda sin la autorización municipal







Desde el Municipio reiteraron que los vecinos deben tramitar el permiso a través del CEMaV. Caso contrario, serán sancionados. El Municipio recuerda a la comunidad que está prohibida la poda sin autorización y hay sanciones para quienes no lo cumplan. También recibirán multas aquellos vecinos que no respeten los procedimientos para la recolección de ramas y su disposición. Tal información se brinda ante la presencia de montículos de ramas de grandes dimensiones sobre la vía pública que pueden provocar daños importantes en los desagües y alcantarillas, además de causar accidentes de tránsito. Por ello, esta semana la Secretaría de Espacio Público llevó adelante un importante operativo de limpieza y recolección en distintos puntos de la ciudad que demandó la participación de una gran cantidad de empleados y maquinarias municipales. Uno de los procedimientos se realizó sobre la calle Iriart, entre Moreno y Belgrano, hasta donde se acercó el intendente Sebastián Abella para constatar y supervisar los trabajos. Según informaron los trámites correspondientes para solicitar permiso de poda extracción de árboles y/o recolección de ramas se realiza a través del CeMAV, enviando un mail a mesadeentradas20@ campana.gov.ar ó mesadeentradas2020@ campana.gov.ar. Respecto al procedimiento para la recolección de ramas, aclararon que solo se ingresarán al sistema del CeMAV aquellos pedidos cuyo volumen no supere el metro cúbico por frentista. Si el volumen fuese superior, se notificará sobre una multa. En tanto que, en lo que refiere a los permisos de poda y extracción de árboles como también las solicitudes de poda, se tramitarán respetando el procedimiento vigente. Los operadores informarán que, debido a la pandemia, las inspecciones para brindar dichas autorizaciones pueden demorarse. Asimismo, se informará que una vez otorgada la autorización para proceder a la poda, los vecinos deberán contratar un podador autorizado y recolectar los restos de poda mediante la contratación de un volquete.

