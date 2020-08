La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 SOMU Campana reclamó ante una arenera por deudas salariales y suspensiones ilegítimas







Trabajadores se manifestaron ayer frente al acceso a Arenera Arroyo. Reclaman el pago de haberes de junio y del aguinaldo y denunciaron que, mediante carta documento, la empresa suspendió a 20 trabajadores por tres meses, sin goce de sueldo. Las seccionales de Campana y San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), junto al Sindicato de Conductores Navales (SICO-NARA), se manifestaron ayer frente a la Arenera Arroyo, ubicada en la zona del Puerto de Frutos de nuestra ciudad, junto a la planta de Scrap Service. Según explicaron, lo hicieron en reclamo del pago de haberes de junio y del aguinaldo de un grupo de 20 trabajadores que, además, recibió mediante carta documento la noticia de que la empresa los suspendía por 90 días sin goce de sueldo. "Esto es totalmente ilegítimo", remarcó Alexis Velázquez, Secretario General del SOMU Campana. "Por decreto del Poder Ejecutivo no se puede suspender, despedir ni ejecutar artículos de suspensión alguna sin siquiera haber llevado la problemática ante el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en cuestión", agregó. La empresa, que nació en Tigre, pero en el año 2000 se radicó en Campana y pasó a llamarse Arenera Arroyo, opera con el buque Noemí G y habría manifestado que no está en condiciones de pagar por la crisis actual. "El barco está en el astillero, pero la empresa tiene acopio de arena y está trabajando bien, todos los días. Por eso estamos reclamando el pago de los salarios adeudados y, a la vez, que se levanten las suspensiones", señaló Velázquez al respecto. Junto a él, Cristian Hernán de Corte, Secretario General de SOMU San Fernando, explicó que "cada barco, cada cinco años, necesita mantenimiento del casco" y que ésta es una situación que la empresa "ya sabe" de antemano y que está estipulado que "no puede pagarla el trabajador", La manifestación del SOMU y SICONARA bloqueó el acceso a la empresa, que se dedica a la extracción y comercialización de arena. "Ahora estamos esperando que el Ministerio de Trabajo nos convoque a una audiencia, porque los responsables de la empresa nunca se abrieron al diálogo. Por el contrario: se enojan cuando les planteamos situaciones", remarcaron desde el SOMU.

