La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Correo de Lectores

No pude hacer lo mío para trabajar

Guillermo Fernández







Fui hacer la verificación policial de mi camión para poder seguir trabajando. Hice la fila desde las 8 de la mañana hasta las 14 y no llegaron de tanta gente que había. Tres éramos de Campana, la mayoría de Escobar, Del Viso, Pilar. Muchos para verificar cuatriciclos, motos. En cuestión yo no pude hacer lo mío para trabajar. No es que están controlando que no venga gente de afuera. Guillermo Fernández DNI 21946100





