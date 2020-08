La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Campaña:

Se solicita la ayuda de aquellos vecinos que tengan radios viejas para reciclarlas y ser entregadas a los adultos mayores y que tengan una compañía. En estos tiempos de pandemia y cuarentena hubo que reinventarse aprovechando a veces el tiempo que nos quedaba libre para generar nuevas ideas o proyectos y en algunos casos administrar la soledad sobre todo para la gente que vive sola. Desde Radio City Campana FM 91.7 Mhz pensando siempre en la comunidad mientras otros buscaron trabajar, comercializar, politizar y opinar desde las redes sociales pensamos en cómo llegar a la gente mayor, a los adultos mayores que viven solos y que no están en condiciones de estar conectados por cable o por internet desde una computadora para estar acompañados y conectados con la realidad. Es por eso que tomando una idea que surgió en España; "la idea de nuestra Emisora es recuperar Radios Viejas que la gente dejó de utilizar para reciclarlas y poder entregarlas a los adultos mayores de bajos recursos para que en soledad puedan tener alguna compañía en la Radio que insume un menor costo de energía eléctrica o un par de pilas, ya que la gente joven que escucha Radio lo hace desde la computadora o desde los modernos celulares". Lo que para muchos son armatostes viejos, esqueletos radiofónicos de museo o decoración pueden significar la ventana portátil de la que salga una voz amiga para que esas cajitas se transformen en salvavidas para los adultos mayores en estos tiempos de coronavirus donde ellos serán los últimos en salir hasta que llegue la ansiada vacuna. Radio City Campana FM 91.7 Mhz se pone al frente de esta campaña para retirar, barbijo y protocolo mediante para pasar a retirarlas, reciclarlas y entregarlas para que los abuelos no se sientan en soledad al no poder tener visita de familiares ni pueden salir a la calle. Las formas de comunicarse para colaborar: nuestro histórico teléfono de línea 424215 o por Whatsapp al celular 3489673494 dejando Nombre y Apellido y domicilio para que puedan pasar a retirarlas o entregarla personalmente en Estrada 779 en nuestros estudios, esperando que la campaña se transforme en una forma de que los adultos mayores tengan la compañía de la Radio como en sus años jóvenes cuando no había Televisión.

