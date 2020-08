La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Restaurante Antonio vuelve a atender al público







El emprendimiento gastronómico de los Moyano atenderá al público a partir de hoy jueves. Además de la tradicional parrilla y restaurante que por ahora funcionará los viernes, sábados y domingos, un patio de hamburguesas y platos a la plancha, completan la renovada propuesta de la ya tradicional esquina de San Martín y Sívori. "Fue duro no poder abrir durante todos estos meses de la pandemia, no sólo desde lo económico sino también desde lo emocional: el restaurante, la cocina, el contacto cara a cara con nuestros clientes y amigos… para nosotros no es sólo un trabajo, es todo un estilo de vida. Por eso, cuando largamos el delivery, íbamos nosotros mismos a las entregas. Queríamos saber si estaban conformes, si les había gustado… ¿entendés?" dice Sergio Moyano quien asegura estar más esperanzado que preocupado sobre la suerte de su negocio. "No fue fácil, la gran víctima del rubro en nuestra ciudad fue Media Cuadra que directamente tuvo que cerrar después de tantos años... algo impensado y lamentable. Nosotros no llegamos a ese límite, pero todos sentimos el golpe. Fue y es duro. Pero bueno, esta semana arrancamos y vamos a ver qué pasa… la gente está muy asustada, el clima económico no es el mejor, pero nosotros vamos a dar todo, como siempre. Lo llevamos adentro, somos así", agrega. Sin desatender el servicio de delivery, la parrilla y restaurante "Antonio", el reducto del clan Moyano de San Martín y Sívori vuelve a abrir sus puertas en una versión reducida en términos físicos por la pandemia (sólo 30 cubiertos con reserva y en el sector de la galería para lo que es parrilla y restaurante propiamente dicho) pero ampliada y renovada desde la propuesta gastronómica al aire libre. "La gran novedad es que redefinimos el patio abierto y va a ser un espacio para la hamburguesa gourmet, y mucha comida a la plancha y también ahumada, la incorporación de pescado... y claro, la cerveza artesanal. Ahí vamos a capitalizar todo el aprendizaje de Lucas en su reciente experiencia en Marismo", explica Sergio sobre la temporada de verano donde Lucas trabajó en la cocina de uno de los restaurantes más sofisticados y exclusivos de José Ignacio, manejado por Federico Desseno y Natasha Desantadina. Candela Moyano también viene aportando nuevos sabores y sugerencias a la renovada carta de Antonio merced a un intenso semestre en "eMe Be Garrote", el restaurante de Martín Berasategui en San Sebastián, España, galardonado con 1 Estrella Michelín y 1 Sol Repsol. Pero además, estos últimos dos años desarrolló toda una propuesta de pastelería artesanal que, incluso, tiene vida propia a través de la marca "Cocorico". Tanto es así, que en estos días de pandemia fue habitual los fines de semana ver una fila de clientes sobre la calle San Martín, esperando retirar sus pedidos programados con anticipación. "Las empanadas tucumanas de Aldo y la parrilla no van a faltar", dice Sergio con una sonrisa y agrega: "Pero este paráte nos sirvió también para pensar en familia y junto a Verónica y los chicos rediseñamos la dinámica de Antonio, buscando nuevos sabores y elaboraciones. Conseguimos un proveedor especial y las ensaladas van a ser sin agrotóxicos, por ejemplo. Crece la oferta de pastas; mucho plato de olla nuevo; varias opciones de guarniciones que son bastante más que un simple acompañamiento… Es decir, de alguna manera estos días también nos permitieron repensarnos en familia, y nos hicieron crecer. Esperamos con mucha ilusión esta vuelta. Sin desatender el delivery, arrancamos de jueves a domingo con el patio de hamburguesas al aire libre; y los viernes y sábados a la noche, y sábados y domingos al mediodía le sumamos la cocina y la parrilla. Las reservas, como siempre son al 420221 o nos pueden enviar un WhatSapp al 579357", concluye.



"Junto a Verónica y los chicos rediseñamos la dinámica de Antonio", dice Sergio Moyano.





La Molleja con crema de ajo, polenta crocante y cremoso de calabaza de los Moyano: un viaje sin retorno para el paladar más exigente.



Restaurante Antonio vuelve a atender al público

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar