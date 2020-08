La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Efemérides del día de la fecha, 6 de agosto







DÍA DEL VETERINARIO Y EL INGENIERO AGRÓNOMO En este día se conmemora el inicio de las carreras universitarias de Veterinaria y Agronomía en el Instituto Agronómico Veterinariode Santa Catalina, ubicado en el partido de Lomas de Zamora, en el año 1883. Creado en el año 1872 por Eduardo Olivera, el primer ingeniero agrónomo argentino, la institución comenzó funcionando como una escuela para los niños del Asilo de Huérfanos. Sin embargo, el cierre de la misma porla falta de alumnos y la imperiosa necesidad de contar con profesionales para mejorar el desarrollo de la actividad agropecuaria propiciaron la creación del Instituto. En el año 1887 se recibieron los primeros 10 ingenieros agrónomos y 3 veterinarios. En el año 1889, el Instituto fue trasladado a La Plata y se transformó en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Provincia de Buenos Aires. FALLECE ARGENTINO LEDESMA Corazón Argentino Ledesma nació el 24 de junio del año 1928 en Santiago del Estero. El incipiente cantor inició su carrera en su provincia natal y en Tucumán cantando en Radio Del Norte y Radio Aconcagua junto a orquestas locales y porteñas que arribaban a las provincias. En el año 1952 partió a Buenos Aires a probar suerte; allí se presentó ante Julio De Caro que quedó impresionado con la voz del joven pero como el puesto estaba ocupado por el cantor Roberto Medina le pidió que espere tres meses a que finalice el contrato de éste. Sin embargo, Ledesma no esperó y, al día siguiente, se fue a probar a Radio Belgrano frente a Jaime Más, director artístico de la emisora, que lo contrató inmediatamente. En la radio deslumbró al legendario locutor Guillermo Brizuela Méndez que lo recomendó a Héctor Varela que buscaba un reemplazante de su cantor Armando Laborde; así, ingresó en la orquesta de Varela y compartió el puesto con el otro cantor Rodolfo Lesica. Tras debutar en el cabaret Chantecler, Ledesma logró sus primeros éxitos "Novia provinciana", "La guitarrita" y "Tierrita." En el año 1956, pasó a la orquesta de Carlos Di Sarli y comenzó a cantar en el cabaret Marabú y Radio El Mundo. No obstante, unos meses después retornó a la orquesta de Varela y triunfó con los tangos "Fosforerita", "Fueron tres años", "Muchacha" y "Qué tarde has venido"; las milongas "Tentadora" y "Silueta porteña"; y los valses "Rosa mía" y "Gota de lluvia." Al año siguiente, debutó como solista acompañado por la formación del pianista Jorge Dragone, con la que actuaba en su programa de Radio Belgrano. Es pertinente mencionar que los tangos "Hacete amigo de la vida" y "Sin un adiós" y la milonga "El asalto" son obra suya. Por otra parte, debutó en la gran pantalla en la película "El asalto" (1960) en la cual cantó "Cafetín de Buenos Aires", "Dame mi libertad" y la milonga "El asalto." En lo que respecta a la televisión, el cantor participó en los programas "Amistangos", "El tango del millón", "Siete notas para el tango" y "Tango y punto", entre otros. Falleció en el año 2004 en Buenos Aires. PAULA PARETO GANA EL ORO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016 Un día como hoy en el año 2016, la judoca Paula Pareto se convertía en la primera deportista argentina en consagrarse campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Previamente, "La Peque" había ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Pekín 2008 y un diploma olímpico en Londres 2012. En estos Juegos, Pareto venció a la coreana Bokyeong Jeong y se subió a lo más alto del podio: "estoy más que feliz, no lo puedo creer. Quiero agradecer la buena energía de toda esta gente que vino a verme".





