PARANÁ GUAZÚ Por los informes que nos llegan de la zona continúan todos los recreos, camping y guardería de embarcaciones sin actividad al público. En cuanto al agua se encuentra muy, muy baja y en lo que a la pesca se refiere nos informan, dicho por los habitantes de la zona que, el pejerrey está muy escaso con buenas respuestas de sardinas y bagres de mar en menor cantidad pero de muy buenos portes. En cuanto a la variada se cuenta con la presencia y respuestas de algunos pati y bagres, sumándose ocasionales capturas de alguna boguita chica y doradillo. LA LOCALIDAD DE AZUL PERMITE LA PESCA Solo se permitirá en sus modalidades pesca de costa. Se desarrollará de forma individual o grupo familiar conviviente. Deberán contar de forma obligatoria con tapaboca o barbijo, medidas de higiene correspondientes (lavados de manos con agua y jabón, alcohol en gel o alcohol al 70%). Se deberán desinfectar todos los elementos utilizados antes y después de la práctica. Se deberá respetar en todo momento una distancia mínima de 10 metros con otro pescador. Deberán contar de forma obligatoria con tapaboca o barbijo, medidas de higiene correspondientes (lavados de manos con agua y jabón, alcohol en gel o alcohol al 70%. EXCELENTES PEJERREYES El amigo y corresponsal Cristian Banchero de Colonia Uruguay pescando en el San Juan, aguas abajo del conchilla dio con una excelente pesca de pejerreyes que superaron ampliamente los novecientos gramos, los que fueron capturados en tres modalidades, de flote con líneas de tres boyas, teniendo también buenos resultados a media agua y de fondo. Siempre utilizando como carnada mojarras vivas en los encarnes por lo que nos cuenta Cristian, realmente una pesca cuantitativa y con ejemplares extraordinarios. CHACO PESCA La secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia decidió dar comienzo con la pesca deportiva en la provincia del Chaco. La actividad de costa y embarcada está permitida desde el 1º de agosto según la resolución 809/20 que dispone que la misma deberá ser con devolución obligatoria para las especies surubí, pacú, manguruyú y dorado. En pesca variada se permite hasta 5 piezas por pescador y dos ocupantes por embarcación. Entre las normativas se recalca que la habilitación rige para sábados y domingos de 7 a 20 horas. No se permite realizar campamentos o la clásica ranchada del litoral. Se solicitará en las guarderías a través de Prefectura y la Brigada Operativa Ambiental que tengan todos los elementos de bioseguridad y habrá emisión de turnos para que puedan sacar sus embarcaciones y será necesario que deban inscribirse al permiso de circulación en el rubro pesca y caza deportivo agregado para esta situación. ISLA DEL CERRITO CHACO Por su parte el intendente de la Isla del Cerrito informó que debido a que se registraron casos de COVID 19 en la zona no se permitirá la pesca por las próximas dos semanas, y no se podrá ingresar a la Isla con embarcaciones ni pescar en la costa. VILLA PARANACITO Desde Villa Paranacito nos comentan que la pesca de pejerreyes esta escasa sobre el río Uruguay, estando las mejores posibilidades sobre la costa entrerriana en aguas menos profundas, contándose siempre con la presencia de algún pejerrey de los grandes. En lo que tiene que ver con la desembocadura de algunos arroyos y canales al río Uruguay se dieron ya respuestas de doradillos y tarariras en esta semana, tomando el ofrecimiento de carnadas naturales. En nuestro programa televisivo Nº839 de esta semana vemos el largo de las líneas pejerreyeras con relación a las cañas, el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson nos muestra y asesora sobre líneas cornaleras. Por último vemos pescas de bagres de mar y un poco de su historial en el Guazú y el Bravo. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio Y Daniel Console del Diario Oral del Pescador, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Este ejemplar de pejerrey capturado por Cristian Banchero llego a 1.855 Kgs.



Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana - 6 de Agosto 2020

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar