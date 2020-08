"El Pato" es un seguidor de siempre del automovilismo, especialmente de los pilotos locales como Barletta, Rotondo, Gasperini, Errecart, Tapia, Caubet y Balzano. Así ha recorrido autódromos nacionales, pero también los zonales. Y alguna vez estuvo a punto de comprar un auto para participar de la Clase 850cc de ALMA: "Finalmente no se dio y quedó para otro momento". Desde muy joven, Rubén Arce se mostró muy seguidor de las diferentes propuestas del deporte, aunque su debilidad está en sus dos pasiones: el fútbol y el automovilismo, donde siempre está dispuesto a colaborar y dar una mano en lo que haga falta. De hecho, este presente encuentra al popular "Pato" muy vinculado nuevamente al Club Villa Dálmine (del cual supo ser Presidente). Sin embargo, también ha tenido relación estrecha con la actividad motor, colaborando con diferentes equipos de la región. -¿Cómo llegaste al automovilismo? -Siempre fui afín a las carreras de autos. Fui a ver las competencias en la categoría ALMA muchos años, siguiendo a los pilotos de Campana. Fueron momentos muy lindos, iba a ver correr a ese grupo de jóvenes como Barletta, Rotondo, Gasperini, Errecart, Tapia, que era mi proveedor cuando tenía carnicería. Siempre visitando los autódromos de la zona, como San Andrés de Giles, Pilar, Arrecifes, Derqui, Luján… Iba a todos a seguirlos, me gustaba mucho la categoría y la pasábamos muy bien. -¿Y cuál te gustaba más a la hora de correr? -Los muchachos eran todos muy buenos, han ganado muchas carreras y también campeonatos. En cada terminar de una temporada siempre algún título se traían para Campana. Quizás porque hablábamos siempre con Angelito Tapia, me gustaba verlo manejar, porque él no guardaba nada, ponía todo lo que tenía. El Negro llegaba hasta donde le respondiera el auto. -Ante tanta pasión por el automovilismo, ¿nunca se te dio por correr? -Sí, sí. En un momento tomé la determinación y estuve muy cerca de correr con un auto para la clase 850cc que estuve a punto de comprarlo. Finalmente no se hizo el negocio y quedó para otro momento. Me acuerdo que el auto era del "Chiquito" Rotondo, que en verdad quería que yo lo manejara, pero esto también era una cuestión de dinero y, en ese momento, a mí los números no me cerraron como para encarar este proyecto. -Pero igual seguiste las carreras. -Iba a todas las que podía seguir: el TC durante varios años; el TC 2000 en aquellos años que fueron hermosos… A mí me pasaba que donde corría un piloto de Campana, tenía que estar presente. En el TC seguí al "Negro" Tapia, Errecart, Balzano. Me gustó siempre acompañar a los muchachos de los boxes o detrás del alambrado. -¿Y en el TC2000? -Siempre digo que seguimos el mejor momento de la categoría, con un nivel de autos y de marcas que peleaban todas las carreras. Siempre digo que mi primera Renualt Fuego por el "Flaco" Traverso, que te ponía de la nuca con esas Fuego que decían Lee y eran negras; y las otras blancas que te contagiaba verlos girar. En ese momento estaban Maldonado, Bessone, "Cocho" López, que apareció con un Regatta, que llevaban a las carreras a sus hinchas en colectivos. Pero mi llegada al TC 2000 tuvo que ver con que seguíamos al Flaco Barcelo, que corría en la Fórmula Renualt, donde ahí se veía el amor y el cariño que Sergio le metía para estar en una carrera. Era a puro amor, con un sacrificio impresionante, como no ibas a acompañarlo. Después llegó el "Pejerrey" Belloso y más tarde Javier Balzano. Siempre digo que con el automovilismo recorrí muchos kilómetros junto a nuestros pilotos. -¿Sos de alguna marca en particular? -Desde chico soy de Chevrolet, siempre me gustó. Quizás tuve la suerte de ver correr a Mouras, luego me enganché con Ortelli y ahora con Canapino. Muy buenos pilotos que le dieron muchas satisfacciones a la marca. -Este presente te encuentra desde otro lugar: desde hace un tiempo estás colaborando con los pilotos de acá. -Lo que uno hace es acompañar y ayudar a esos amigos que siempre necesitan esa colaboración en estos emprendimientos deportivos, sobre todo con cuestiones económicas que no son fáciles para nadie. En su momento acompañé a José Caubet, que era un fenómeno para encarar las carreras. Era muy vivo para correr las competencias y era un ganador neto. Sus campeonatos lo afirmaron, era el piloto a ganar en esas carreras. De esos campeonatos entrerrianos me quedan los mejores recuerdos. Hoy por hoy estoy con Silvestre Gallo, que está encarando un nuevo proyecto y allí lo vamos a acompañar. Sé que ahora debemos superar este difícil momento para todos, pero cuando se regrese, el equipo estará a pleno para volver a correr, algo que nos gusta a quienes amamos los fierros.



MIENTRAS ESPERA POR EL REGRESO DEL DEPORTE, “EL PATO" NO PIERDE SUS MAÑAS EN LA PARRILLA. AUNQUE LA PANDEMIA LO HA PRIVADO DE LA COMPAÑÍA DE SUS AMIGOS.



Automovilismo:

Rubén Arce; "Estuve muy cerca de correr"

