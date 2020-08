La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Primera D:

La menor de las divisiones de AFA todavía no tiene fecha de retorno a los entrenamientos. Mientras tanto, en el barrio Don Francisco se trabaja para mejorar la infraestructura del estadio y el estado del campo de juego. Este martes, el fútbol argentino recibió la habilitación del gobierno nacional para retornar a los entrenamientos. Y se conocieron las fechas en que cada categoría podrá volver a las prácticas, a excepción de la Primera D y Primera B y C femenina. De esta manera, en Puerto Nuevo todavía no hay certezas respecto al regreso al trabajo en la institución ni para sus jugadores ni para sus jugadoras. "Estamos manteniendo reuniones para definir cuándo volveremos a las prácticas, pero aún no tenemos nada confirmado", comentó el Presidente de Yupanqui, Dante Majori, máximo referente de la Primera D en AFA. Mientras tanto, en la entidad del barrio Don Francisco se continúan desarrollando trabajos de mejora de infraestructura en el estadio Carlos Vallejos y su campo de juego. Después de tareas de mantenimiento en los vestuarios, puertas y portones, también se concretaron trabajos de pintura. Además, se avanzó en el futuro sistema de riego de la cancha y se adquirieron materiales para la preparación física. En cuanto a la conformación del próximo plantel, el entrenador Gastón Dearmas ya informó la lista de jugadores a los que no tendrá en consideración respecto a la pasada temporada y, al mismo tiempo, junto a la dirigencia, fue apalabrando a aquellos en quienes sí está interesado en que continúen en el club. Los que no serán tenido en cuenta son los arqueros Ignacio Díaz Peyrous, Esteban Montesano y Pablo Cardozo; los defensores Raúl Colombo, Alexis González, Lautaro Cuenos y Nahuel Gerez; los mediocampistas Rodrigo Herrera, Iván Torres y Juan Cruz Melgar; y el atacante Lionel Nkontchou. Mientras que otros tres decidieron alejarse para continuar su carrera en otros equipos: Nicolás Rodríguez (Claypole), Agustín Campana (Claypole) y Emanuel Russo (Defensores de Cambaceres).

SE REPARÓ Y SE PINTÓ EL PORTÓN DE ACCESO AL ESTADIO CARLOS VALLEJOS



