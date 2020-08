La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/ago/2020 Breves: Deportivas

BOCA EMPIEZA A TESTEAR Para poder iniciar el lunes con los entrenamientos, Boca comenzaría hoy a testear a los empleados del club que estarán en el día a día con los jugadores. En tanto, mañana viernes será el turno de los jugadores y el cuerpo técnico, también en Ezeiza, para así tener los resultados el mismo fin de semana y el lunes poder retornar finalmente a la actividad, después de casi cinco meses parate por el brote de Covid-19. GUANINI DIO POSITIVO El defensor Manuel Guanini (24 años) dio positivo de coronavirus, aunque se encuentra sin síntomas en su casa en La Plata. El exjugador de Gimnasia (LP) y flamante refuerzo de Newells se realizó el hisopado para ser autorizado a viajar a Rosario y fue entonces cuando supo que estaba contagiado. De esta manera, el marcador central no podrá comenzar los entrenamientos en la Lepra la semana próxima, dado que deberá permanecer aislado los próximos 14 días. SUÁREZ, AISLADO El delantero Matías Suárez, jugador de River Plate, deberá permanecer aislado en el barrio privado donde vive en Córdoba a raíz de un brote de coronavirus que se dio en el lugar (se detectaron 21 casos hasta el momento). Por ello, el Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia dispuso la imposibilidad de salir del country hasta que no se testee a todos los que viven allí. Por esta razón, el atacante no será parte del reinicio de los entrenamientos del Millonario. EUROPA LEAGUE Ayer se definieron cuatro de las ocho llaves de Octavos de Final de este certamen. Inter (Lautaro Martínez fue titular) superó 2-0 a Getafe en partido único disputado en Alemania; Manchester United (atajó Sergio Romero) venció 2-1 a LASK de Polonia y cerró 7-1 la serie; Shakhtar le ganó 3-0 a Wolfsburgo y quedó 5-1 arriba en el global; y Copenhague dio vuelta el 0-1 de la ida ante Basaksehir al imponerse 3-0 como local. Hoy se completará la instancia de Octavos con los siguientes duelos: Sevilla vs Roma (partido único; 13.55, ESPN), Wolverhampton (1) vs Olympiakos (1), Basilea (3) vs Frankfurt (0) y Bayern Leverkusen (3) vs Rangers (1). ACCIÓN EN MÉXICO Hoy comienza la tercera fecha del campeonato mexicano con dos partidos: Pachuca vs Queretaro (21.00) y Tijuana vs Tigres UANL (23.05). La tabla tiene dos líderes: América y Pumas UNAM con 6 puntos cada uno. El goleador es el argentino Juan Ignacio Dinenno (ex Racing y Temperley y actualmente en Pumas), quien marcó cuatro tantos en estas dos fechas iniciales. CAYÓ PODOROSKA La rosarina Nadia Podoroska fue eliminada por la francesa Fiona Ferro en la primera ronda del Abierto de Palermo, que marcó la reanudación del WTA Tour tras el parate por el coronavirus. La jugadora argentina había accedido al main draw luego de ganar los tres partidos que disputó en la clasificación. RÉCORD DE DONCIC El esloveno Luka Doncic (21 años) sigue batiendo récords en la NBA: se convirtió en el jugador más joven en lograr una marca de 30-20-10 en la historia de la liga estadounidense. En una nueva noche en la "burbuja" de Orlando (que nuevamente tuvo cero positivos), el jugador de Dallas Mavericks logró 34 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias en el triunfo por 114 a 110 sobre Sacramento Kings.



