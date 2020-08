La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/ago/2020 Conflicto UOM-Tenaris: la segunda audiencia continuará el lunes







Ayer no hubo avances respecto a la renovación del acta de suspensiones y el Ministerio de Trabajo convocó a un "cuarto intermedio". En el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, ayer se realizó la segunda audiencia entre la Seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Tenaris en el marco del conflicto actual que están atravesando por la renegociación del acta de suspensión. El pasado lunes, en la primera reunión, el gremio rechazó "de plano" el ofrecimiento de la empresa de abonar el 50% del salario durante las suspensiones y, además, logró que la cartera sanitaria dicte la conciliación obligatoria e intime a tres empresas contratistas a dejar sin efectos los más de 100 despidos concretados desde el 31 de julio. Sin embargo, en la segunda audiencia, desarrollada nuevamente de manera virtual a través de la plataforma Zoom, no hubo avances y el Ministerio de Trabajo decidió llamar a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 14.00 horas, cuando se retomará la negociación. Ante el silencio oficial de las partes, fuentes consultadas por LAD señalaron que, este jueves, "no hubo ninguna novedad" respecto al acta de suspensiones y que se habría desestimado una propuesta de paritaria presentada al inicio de la audiencia. UOMRA Y CÁMARAS El Secretariado Nacional de la UOMRA tendrá hoy una reunión con las cámaras metalúrgicas a las que el gremio les solicitó un bono mensual no remunerativo de $6.000 desde julio a diciembre, para en ese mes cerrar una paritaria con un porcentaje de recomposición salarial. La respuesta de las cámaras a esa propuesta fue la de bonos remunerativos con valores inferiores: $3.000 en agosto; $3.500 en septiembre y octubre; y $4.000 en noviembre y diciembre. Una oferta que el gremio metalúrgico rechazó. A su vez, la UOMRA buscaría cerrar otro acuerdo de suspensiones al 70% con las diferentes cámaras, aunque en este ítem chocaría con el grupo Techint, que tal como está negociando con la UOM Campana quiere rebajar ese porcentaje al 50%, al menos en lo que respecta a Tenaris.

DÍAS AGITADOS EN EL GREMIO METALÚRGICO. ABEL FURLAN NO LOGRÓ AVANCES AYER CON TENARIS POR EL ACTA DE SUSPENSIÓN LOCAL. Y HOY, CALÓ SE REUNIRÁ CON LAS CÁMARAS, BUSCANDO CERRAR UN BONO REMUNERATIVO.



