Más reclamos laborales contra la Residencia Fénix, que ahora llegan al Ministerio de Trabajo

Sin embargo, la delegación provincial les aseguró que no puede intervenir porque en todos los casos se trataría de contratos en negro. Las manifestantes acudirán al Colegio de Abogados por asesoramiento. Tres jóvenes que quedaron desvinculadas de la residencia para adultos mayores Fénix, pero que aseguran no haber cobrado todo lo correspondiente, se manifestaron este jueves en la puerta de la delegación local del Ministerio de Trabajo. Allí las autoridades laborales les indicaron que, si en todos los casos el contrato no estaba registrado, la cartera estaba imposibilitada de intervenir. Sin embargo, les recomendaron acudir al Colegio de Abogados donde, gracias a un convenio firmado entre ambas entidades, pueden recibir asesoramiento gratuito para hacer valer sus derechos ante la Justicia. Una de las mujeres trabajadoras que protestaban ayer era Karen, la joven que dos días antes estuvo apostada varias horas delante de la residencia de calle Castelli exigiendo que su exempleadora le abone los 27 días trabajados durante julio antes de renunciar. "Como les dije el martes, después que se hizo público mi reclamo, se han sumado tres chicas más", comentó la joven de 21 años, aunque aclaró que con una de las denunciantes la residencia ya había llegado "a un arreglo confidencial" "Entonces nos preguntamos por qué a nosotras no nos quieren pagar", expresó. Según lo explicado por funcionarios del Ministerio de Trabajo a las trabajadoras, cuando se está bajo un contrato laboral no registrado se debe enviar un telegrama intimando al empleador a regularizar la relación en 30 días y se salden los haberes correspondientes. De no haber respuesta positiva, mediante otro telegrama el trabajador se puede considerar despedido e iniciar las acciones legales correspondientes. Las otras dos manifestantes que secundaban a Karen eran vecinas de la ciudad de Escobar: a una de ellas la residencia le debe su último mes de trabajo (marzo), una modalidad -dijo la otra- que sería común por parte de los directivos de Fénix. Por la noche, llegó un nuevo mensaje a la redacción de La Auténtica Defensa proveniente de Tamara. "Hola, disculpá que te moleste, soy una chica también de residencia Fénix que quiere hacer valer sus derechos. Hoy me echaron sin justificarlo. Yo mañana me voy a presentar en el Ministerio de Trabajo y quisiera que las cámaras estén allí, porque voy a hacer valer el trabajo que yo hice", adelantó. Otro reclamo más en la puerta de la residencia.

