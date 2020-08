La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/ago/2020 Camión pierde el control sobre la rotonda de Las Acacias







Si bien sufrió la rotura de su tanque de gasoil, no se produjo un incendio. Un camión Ford de la empresa de productos lácteos La Suipachense perdió anoche el control mientras circulaba por la rotonda de Las Acacias. Según trascendió, luego de una maniobra imprudente de un auto, el camionero no logró retener la conducción del vehículo, que realizó un movimiento "tijera" entre la cabina y el acoplado. A raíz del accidente, el transporte rompió su tanque de gasoil y comenzó a perder combustible, aunque no se registraron llamas. Del operativo de emergencia participaron Defensa Civil, Policía Bonaerense y SAME.

