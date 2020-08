Los contactos estrechos y convivientes con síntomas serán considerados positivos

Desde ayer se amplió la modalidad de confirmación de casos y suma el "nexo epidemiológico". El subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Secretaría de Salud de la Nación, Alejandro Costa, explicó ayer que en las áreas en las que se registre transmisión comunitaria de coroanvirus, las jurisdicciones provinciales podrán declarar como caso positivo sin realizar un test de diagnóstico a las personas que tenga síntomas y convivan con un paciente confirmado por laboratorio (test de PCR), pero aclaró esta "nueva modalidad se suma a la existente" y no la reemplaza. Costa, que todos los días participa del reporte diario que emite el Ministerio de Salud para brindar información sobre la situación sanitaria en el país, recordó que la medida ya fue adoptada por Estados Unidos, Brasil y Nueva Zelanda durante el transcurso de esta pandemia y que es un método habitual en brotes epidémicos. El funcionario explicó que en las zonas de transmisión comunitaria, "con determinadas condiciones, se genera un alto grado de probabilidad de padecer clínicamente la enfermedad, por ser un conviviente de un caso confirmado por laboratorio" Sin embargo, aclaró que el test se seguirá practicando en aquellos que sean convivientes de casos confirmados por PCR, pero adicionalmente sean personas con factor de riesgo, que tengan criterios de internación, sean gestantes, trabajadores de salud o de una institución cerrada, o si la persona sospechada fallece y no tiene una causa de muerte confirmada. Además, el test seguirá siendo la forma de confirmación de aquellos que sean contactos estrechos no convivientes y de quienes manifiesten síntomas sin nexo epidemiológico claro. El nuevo criterio se habilita para que las jurisdicciones lo apliquen dónde y cuándo lo consideren necesario. "Cada provincia tiene la capacidad de detectar qué sector tiene un área de transmisión comunitaria y puede definir que no es en todo el municipio o departamento, sino que es en determinado pueblo". Al mismo tiempo, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, estimó que esta ampliación de criterio de caso de Covid-19 puede redundar en un aumento de la cifra de infectados inicialmente, a lo que Costa agregó que la magnitud de ese crecimiento dependerá de la cantidad de jurisdicciones que apliquen el nuevo criterio. Respecto de los test, el subsecretario aclaró que "Argentina tiene cantidad suficiente de PCR" ya que "a nivel central tiene más de 200 mil disponibles, una orden de compra abierta para 400 mil testeos más y tenemos producción nacional".

Imagen ilustrativa



Los contactos estrechos y convivientes con síntomas serán considerados positivos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar