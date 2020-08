Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. NO LE DAN MUCHA VIDA "Reparando la 9 de Julio y con una pérdida de agua. No va a durar mucho!!!", escribe Adrián. FALTARÍA LIMPIEZA "Calle La Rioja entre Cordeu y Giobellini. Quería hacer un reclamo de limpieza de zanja ya que tenemos problema de inundación. Ya hicimos varios reclamos al CEMAV pero no tenemos solución" muestra Oscar. FALTÓ UN POQUITO MÁS "Barrio Albizola. Ayer juntaron las ramas que había sobre la calle Blanco pero el pastizal y la zanja nada. Falta que limpien la zanja. Difundir no se si a los dueños o la Municipalidad pero alguien la tiene que limpiar. En la calle Torres hasta escombros hay", escribe Luis Alberto.





7 de Agosto de 2020:

Quejas Vecinales

