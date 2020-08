Alejandra Dip













SINCRONARIO DE 13 LUNAS - ANTEULTIMO DIA DEL AÑO Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. el mono sabio, es juego disfrute, risas, optimismo, flexibilidad, transformación. Ayuda a sanar heridas de niño. DIA 13 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 13 LIMI. 6 TO DE LA SEGUNDA HEPTADA (BLANCA) DE LA LUNA MAGNETICA DEL MURCIELAGO. DÍA LIMI - CHAKRA PLEXO SOLAR - PURIFICA. KIN 131- MONO 1 - guido por el Mono. Abre la Trecena para pedir que trabajemos la flexibilidad, que recuperemos la risa, el juego y sanemos el niño interno. El Mono magnético, así se llama la Energía de hoy, multiplicada por 2, porque el Mono 1 es autoguia, y vibrando fuerte en el centro pleno del Tzolkin .energía transformadora, nos lleva a transformarnos para luego transformar el afuera. Estar abiertos y flexibles a lo que vendrá, es la consigna. Ver posibilidad donde en otros momentos no podíamos ver, estar optimistas, frescos, reírnos de todo, aunque por momentos nos parezca que estamos inmersos en la peor tragedia, es la forma más sana de sobrevivir a la tempestad! El Mono 1 tiene como energía oculta al perro 13, la energía de ayer, esta columna se refleja como espejo, ayer el Perro 13 con energía oculta el Mono 1. Hoy estar flexibles y conectados con el corazón, flexibles para relacionarnos con los seres que amamos, flexibles para estar disfrutando de aquellos que vinieron para quedarse y que dejan huella en nuestro corazón. El Mono bien aspectado, es divertido, chistoso, así que hoy si estamos en armonía con nosotros mismos y con el universo, puede ser un día de disfrute, de risas, de chistes de juegos, de sano fluir sexual. Si no logramos mantenernos en equilibrio y la realidad nos supera, vamos a portar la mejor cara de culo que hayamos visto. Caraculicos y mal arriados, rígidos y pesimistas es la peor versión de esta Energía. Saberla equilibrar, nos evita este estado los próximos 13 días. A reírse y a disfrutar que es la mejor forma de estar sanos y vivos. A ponerse los anteojos del optimismo y la alegría! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Mago 1:

Mono 1 - Energía del 07/08/2020 - Onda Encantada del Mono

Por Alejandra Dip

