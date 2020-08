Efemérides del día de la fecha, 7 de agosto

DÍA DEL MARATONISTA En este día se homenajea a los campeones olímpicos Juan Carlos Zabala y Delfo Cabrera, los únicos deportistas argentinos que ganaron el oro olímpico en atletismo. Todo ocurrió en el mismo día solo que 16 años separaban un triunfo de otro: Zabala se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932 tras dejar atrás al inglés Samuel Ferris por apenas 19 segundos que le permitieron romper el récord olímpico de ese entonces, por otra parte, Cabrera ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 después de dejar atrás al británico Thomas Richards por 16 segundos. En lo que respecta a Juan Carlos Zabala, "El ñandú criollo", ganó los Campeonatos Nacionales de 3000 metros y 5000 metros en 1929 y 1930. En cambio, Delfo Cabrera ganó el Campeonato Nacional de 1500 metros en el año 1941 y fue campeón panamericano en los Juegos Panamericanos de 1951. FALLECE LEO MATTIOLI Leonardo Guillermo Mattioli nació el 13 de agosto del año 1972 en Santo Tomé, Santa Fe. El cantante empezó su carrera a los 20 años cantando en el "Grupo Trinidad", uno de los exponentes más representativos de la cumbia romántica santafesina, y debutó con el disco "La gran tentación" (1994): "siempre me gustó cantar, es algo que me sale de adentro." Con este grupo, el "León santafesino" conquistó los escenarios. Su voz, su carisma y su romanticismo innato movilizaron a multitudes con los discos "Un ratito" (1995), "Más románticos que nunca" (1997) y "Más Trinidad que nunca" (1999), entre otros. En el año 2000, Mattioli sufrió un accidente automovilístico en el que quedó internado en estado crítico; en ese trágico hecho perdieron la vida el tecladista Sergio Reyes y el acordeonista Darío Bevegni, algo que afectó profundamente al cantante. Después de una larga recuperación, retornó a los escenarios como solista con su álbum "Un homenaje al cielo" (2000), dedicado a la memoria de sus compañeros. A éste le siguieron los discos "Ese soy yo" (2001), "Ay amor, corazón gitano" (2002), "Canciones románticas con un toque de ´ay, amor´" (2003), "Creciendo" (2004), "El rey del amor" (2008) y "El amor y la pasión nunca morirán" (2008) y demás: "la gente se siente muy identificada con mis canciones porque compongo sobre lo que me pasa." Entre sus canciones más destacadas se encuentran"Le pido a Dios", "Llorarás más de diez veces por amor", "Tan solo amantes", "Perdóname", "Como podré" y "Si te agarran las ganas". Falleció en el año 2011 en Necochea, Buenos Aires. SE LANZA "CANCIÓN ANIMAL" Un día como hoy en el año 1990, "Soda Stereo" lanzaba su quinto disco: "Canción Animal." Luego de finalizar la "Gira Languis", Gustavo Cerati empezó a componer las canciones del siguiente disco inspirado en los sencillos escuchados durante su infancia y adolescencia y los discos de sus padres: "pude incorporar elementos que son como citas a la música que uno siente, y que no tiene tanto que ver con las épocas, por lo menos no de una forma tan consciente. Entonces hay temas que rompen con lamanera en que yo componía." Entre las canciones del mismo se encuentran los éxitos "De música ligera", "Té para tres", "Hombre al agua", "Entre caníbales" y "(En) el séptimo día".



Efemérides del día de la fecha, 7 de agosto

