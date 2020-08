Hoy culmina la Semana Mundial de la Lactancia Materna

El Centro de Atención Temprana Nº1 ofrece un espacio de aprendizajes y cuidados en la primer infancia La leche materna es el mejor alimento y el más completo que puede recibir el recién nacido. Le brinda todos los elementos que necesita para crecer sano, aportando beneficios de salud, nutricionales y emocionales tanto al niño como a la madre. La leche de la madre contiene además el líquido que el bebé necesita y está adaptada a sus necesidades, por lo que la digiere más fácilmente que cualquier otra leche. Siempre que sea posible, todos los bebés deben recibir la leche de su mamá desde la primera hora de vida, ya que es irreemplazable para su crecimiento y desarrollo. Por este motivo, se recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y hasta los dos años o más, con el agregado de alimentos adecuados para la edad del niño. Ahora bien, pese a que la lactancia materna es un proceso natural, no siempre es fácil. Las madres necesitan apoyo tanto para iniciar la lactancia como para mantenerla. El lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020 es "Apoyar la lactancia materna para un planeta más sano", esto tiene relación con que: - Dar la teta no produce basura. En cambio, los envases que contienen leche de fórmula generan desperdicios que tardarán muchísimos años en desaparecer del planeta. - Dar la teta no deja huella hídrica. En cambio, para producir la leche de fórmula se utilizan miles y miles de litros de agua dulce. - Dar la teta no genera gases de efecto invernadero. En cambio, la industria de la leche de fórmula los emite a diario. - Dar la teta proporciona un comienzo de vida equitativo para todas las nuevas personas. Y eso, en un mundo absolutamente desigual e injusto, es la clave para garantizarnos buena parte de nuestra salud y desarrollo sin importar dónde o con que´ suerte naciste. Desde el Centro de Atención Temprana Nº1, donde se dan respuesta y atención a los niños de 0 a 3 años quienes inician sus trayectorias educativas, nos sumamos a esta Semana Mundial de la Lactancia, a su difusión y reafirmando la importancia de la misma, considerando que el valor de esta radica en ser una de las primeras interacciones fundantes del desarrollo comunicativo, afectivo y constitutivo de la subjetividad y destacar este tipo de práctica nutricional estrechamente vinculada al desarrollo de una vida más sana tanto para el niño como para su madre FUENTES: Ministerio de Salud de la Nación: https://www.msal.gob.ar Organización Mundial de la salud: https://www.who.int/ Critzmann Sabrina (2019). "Hoy no es siempre" Dirección General de Cultura y Educación Subsecretaría de Educación Dirección de Educación Especial. (2016) Documento de Apoyo Nº 3 Ce. A. T. Nº 1 - Campana





Hoy culmina la Semana Mundial de la Lactancia Materna

