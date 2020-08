La ANMAT advierte sobre los riesgos de consumir dióxido de cloro para combatir el Covid-19

La advertencia oficial se produce en un momento de gran difusión del clorito de socio como un supuesto medicamento contra el coronavirus, con la conductora Vivana Canosa como principal propagadora desde sus redes sociales y su programa de televisión. En su último programa, la conductora subió la apuesta. "Vamos a despedirnos, voy a tomar un poquito de CDS", dijo esta vez Canosa al finalizar la emisión de ‘Nada Persona’ y le dio un trago a una botella de plástico que tenía sobre la mesa con una sustancia transparente. "Yo no recomiendo, sólo muestro lo que hago", sostuvo. Qué dice la ANMAT "Debido a la circulación de información en redes sociales y medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso", señaló. "En base al informe de este año del Organización Panamericana de la Salud (OPS), resulta necesario destacar que la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales", informó y agregó: "Además, la inhalación puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo". Que es el dióxido de cloro Es una sustancia química aprobada para el uso como blanqueadores durante la fabricación de papel, fibras textiles y para la desinfección de edificios. También se utiliza como agentes antimicrobianos en soluciones acuosas para lavar frutas y verdura, en el agua de procesamiento de aves de corral y en la potabilización de agua. Si bien se utiliza para consumo y para procesamiento de alimentos, se lo hace en una concentración miles de veces menor a la que se promociona como profilaxis o medicamento. Es promovido por el supuesto especialista alemán Andreas Kalcker, quien se presenta como licenciado en Economía y como PhD en Biofísica en Salud Alternativa e impulsa el dióxido de cloro como medicamente para muchas enfermedades. Desde la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA), organismo de referencia mundial, también han salido a rechazar su uso y calificó estos tratamientos como "fraudulentos" y con "afirmaciones engañosas". Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/

La ANMAT advierte sobre los riesgos de consumir dióxido de cloro para combatir el Covid-19

