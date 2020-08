Habrá freestyle y malambo, pero quedarán descartados los deportes presenciales. Lo adelantó el subsecretario de Deportes de la Provincia, Javier Lovera. El avance del coronavirus impedirá la normal realización de los Juegos Bonaerenses 2020. Sin embargo, la tradicional competencia deportiva y cultural se adaptará a estos tiempos de pandemia y sostendrá, de manera virtual, diferentes disciplinas, como los eSports, al tiempo que agregará al Freestyle y el malambo. Aunque, claro está, no habrá deportes que son de contacto y/o presenciales ni tampoco las habituales Finales en Mar del Plata. La información fue adelantada por el Subsecretario de Deportes de la provincia, Javier Lovera, en diálogo con el sitio Diputados Bonaerenses. "Venimos trabajando fuerte para no suspender la realización de los juegos, porque es de los eventos masivos más importantes del país. Por eso decidimos en conjunto con las diferentes áreas de cultura de la provincia realizarlos de manera virtual", explicó. El funcionario agregó que la estructura será "similar" a la que se venía utilizando en las ediciones anteriores y que la inscripción se realizará directa, de manera individual, cada uno desde su hogar y "bajo la supervisión de un adulto para quienes son menores". Según informó Lovera en el diálogo que mantuvo con Diputados Bonaerenses, la inscripción comenzará el 15 de agosto y las competencias comenzarán el 1º de octubre. De acuerdo al calendario previsto, los ganadores de cada disciplina se determinarían en diciembre (entre el 1º de octubre y 6 de noviembre será la Etapa Local; del 9 al 30 de noviembre, la Regional; y entre el 1º y 15 de diciembre, la Final). Las disciplinas estarán divididas en cuatro temáticas diferentes, como cultura juvenil, cultura adultos mayores, deportes electrónicos y, por último, cualquier vecino de la provincia tendrá la posibilidad de participar en la creación de la mascota de la próxima edición. "Quedaron un montón de deportes afuera, sobre todo aquellos de contactos y que son presenciales. De todas maneras, dentro de la estructura que había, hicimos mucho hincapié en la parte cultural y sostuvimos los deportes electrónicos que se pueden practicar desde la casa", detalló Lovera. "Somos empáticos con la realidad y todos los que estamos acá, estamos vinculados al deporte, por eso tenemos la voluntad de colaborar para que retorne en la medida de lo posible. Aunque la realidad epidemiológica es muy potente y la situación es muy compleja", cerró el funcionario, sobre todo cuando las definiciones no pueden ser únicas", reconoció quien también es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Ortopedia y Traumatología.



LOS JUEGOS BONAERENSES TENDRÁN UNA EDICIÓN VIRTUAL EN ESTE ATÍPICO 2020.



Coronavirus:

Los Juegos Bonaerenses tendrá una edición virtual

